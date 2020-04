Num estudo experimental, cerca de 1.500 pessoas sem qualquer sintoma vão ser submetidas ao teste de diagnóstico. O objetivo é estancar a propagação do vírus.

Luxemburgo prepara-se para testar quem não tem sintomas de covid-19

Lançado esta quarta-feira, o grupo de estudo CON-VINCE vai testar um grupo de 1.500 pessoas com mais de 18 anos. A ideia é isolar três casos diferentes, nomeadamente, as pessoas que não estão infetadas e por isso não manifestam sintomas, as que mesmo infetadas também não apresentam sintomas e também as que curaram a infeção pelo novo coronavírus.

Em comunicado, o governo liderado por Xavier Bettel explica que "os participantes com resultados positivos, mas que apresentem sintomas ligeiros ou inexistentes, serão acompanhados durante um período de um ano, tal como os indivíduos não infectados". Os pacientes que apresentarem um diagnóstico positivo serão excluídos do estudo e receberão o tratamento adequado.

O objetivo é estancar a propagação do vírus que provoca infeções respiratórias graves, gerando "dados precisos sobre a transmissão da doença" que permitam ao governo "tomar decisões de base científica nas próximas semanas".

Uma vez que, "os portadores assintomáticos não são sistematicamente acompanhados em nenhum dos países afectados", explica o Diretor de Medicina Transversal do Instituto de Saúde do Luxemburgo, "o CON-VINCE visa preencher esta lacuna, fornecendo informações fiáveis sobre a natureza, prevalência e modos de transmissão da COVID-19 no Grão-Ducado, ajudando assim os decisores nacionais e internacionais a adoptar uma resposta eficaz do ponto de vista político, económico e da saúde pública".

No mesmo sentido, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, sustenta que o CON-VICE "representa o próximo passo lógico para se conseguir uma despistagem generalizada da população a fim de evitar a propagação do vírus"

A investigação é uma iniciativa conjunta do Luxembourg Institute of Health (LIH), do Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER),, do Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), do Laboratoire national de santé (LNS), da University of Luxembourg e dos Fonds National de la Recherche (FNR).

Coordenado pelo Ministério do Ensino Superior e da Investigação, o estudo tem por base uma amostra exata da composição da população que reside no Luxemburgo. Os candidatos elegíveis vão ser contactados nos próximos dias. Para já, os cientistas não aceitam voluntários.

