Governo já ativou procedimentos para prevenir possível impacto do vírus que já matou 18 pessoas na China e deixa recomendações para os viajantes

Luxemburgo 4 min.

Luxemburgo prepara-se para o surto de coronavírus

Ana TOMÁS Governo já ativou procedimentos para prevenir possível impacto do vírus que já matou 18 pessoas na China e deixa recomendações para os viajantes

O governo do Luxemburgo revelou esta quinta-feira, 23 de janeiro, as medidas que estão a ser tomadas para prevenir os efeitos do surto do coronavírus, que foi detetado no final de 2019 e atingiu inicialmente a cidade chinesa de Wuhan, onde já fez 18 mortos, tendo já se espalhado a outros países, num total de mais de 600 pessoas infetadas.

Em comunicado às redações, o Ministério da Saúde não confirma para já a existência de casos no país, mas ativou uma série de procedimentos se for detetado algum, ainda que isolado, em espaços públicos, como aeroportos ou outras estruturas de transportes e mobilidade.

"Atualmente não existem ligações directas entre o Luxemburgo e a cidade chinesa de Wuhan. Deve-se notar, contudo, que uma importação de casos individuais nunca poderá ser excluída", começa por referir o comunicado.

Para a comunidade médica, a recomendação da Direction de la Santé [Direção de Saúde] é de que, "na presença de pacientes que apresentem sintomas de infecção, que possam estar ligados ao coronavírus (febre, tosse, dificuldades respiratórias)", se recolha, desde logo, "informação sobre o historial de viagem dessas pessoas, nas últimas duas semanas".

Coronavírus. Três cidades chinesas em isolamento Organização Mundial de Saúde decide hoje se declara emergência internacional.

Os médicos que atendam casos suspeitos devem também reportá-los de imediato àquele organismo e os pacientes originários das áreas afetadas pelo vírus, que apresentem sintomas de infeção, "devem ser isolados num hospital apropriado até que a infecção possa ser excluída", determina o Ministério da Saúde.

O Serviço Nacional de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar do Luxemburgo está preparado para acolher esses casos, refere o mesmo comunicado, que adianta também que o Laboratório Nacional de Saúde (LNS) está atualmente a trabalhar para realizar testes, e em parceria com o Hospital Universitário Charité, em Berlim, que permitam identificar o coronavírus ou vírus 2019-nCoV.

Recomendações para os viajantes

Àqueles que planeiam viajar, sobretudo para a China ou para a região de Wuhan, a Direção da Saúde deixa uma série de recomendações. Desde logo, o evitar viagens desnecessárias, não viajar se sofrer de uma doença respiratória e durante a estadia seguir as recomendações locais, evitar o contacto com animais vivos ou mortos e com pessoas que apresentem sintomas de febre e tosse. É aconselhável lavar as mãos regularmente com sabão ou soluções hidroalcoólicas.

Se tiver sintomas

Em caso de sintomas de infecção respiratória - como febre, tosse, dificuldades respiratórias - a Direção da Saúde recomenda que procure rapidamente o aconselhamento médico, use máscara cirúrgica se estiver em contacto com outras pessoas e lenços descartáveis e lave as mãos regularmente.

Vírus. Macau cancela celebrações do Ano Novo Lunar para reduzir risco de contágio O surto surge numa altura em que milhões de chineses viajam, por ocasião do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas.

"Em caso de sintomas de infecção respiratória aguda no regresso ao Luxemburgo ou no prazo de duas semanas após o seu regresso, recomenda-se [além dos cuidados referidos acima] que fique em casa e evite o contacto com outras pessoas.

Em caso de dúvida ou de sintomas, deve contactar a Inspecção de Saúde, através do número de telefone (+352) 247- 85650 ou através do 112 fora do horário de expediente, que o encaminhará para o serviço médico apropriado.

O Ministério da Saúde apela ao contacto telefónico antes de se recorrer às instalações hospitalares, evitando os serviços de urgência e possíveis transmissões a outros.

No site da organização Mundial de Saúde, que decidiu esta quinta-feira não declarar para já emergência de saúde pública internacional, mantendo uma monitorização da evolução do vírus e deixando algumas recomendações, existem outras informações detalhadas para quem vai viajar.

Apesar das recomendações, o governo refere que a probabilidade de ocorrência de casos também no Luxemburgo, na sequência de viagens para o estrangeiro "seja baixa".

"A situação é constantemente monitorizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e, na noite de 22 de Janeiro de 2020, o CEPCD decretou o PHE1 (nível de emergência de saúde pública 1), o que corresponde ao primeiro nível de alerta que permite mobilizar mais pessoal interno para monitorizar a situação", refere o comunicado do Ministério da Saúde, acrescentando, que "todas as medidas de vigilância e controlo são coordenadas a nível europeu entre países pelo Comité de Segurança da Saúde, que está localizado no Luxemburgo".

Além da China, foram detetados casos na Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Taiwan, EUA e Macau. As autoridades chinesas colocaram esta quinta-feira três cidades sob quarentena, Wuhan, Huanggang e Ezhou, onde vivem cerca de 20 milhões. A circulação de transportes, incluindo voos, está interrompida.



Entretanto, alguns aeroportos europeus, onde há ligações diretas para Wuhan - como Itália e Reino Unido - seguiram o exemplo generalizado nos aeroportos da Ásia e Orla do Pacífico e introduziram medidas como a verificação da temperatura corporal.

Para já, não está prevista medida idêntica no aeroporto de Findel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.