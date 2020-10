Planeada em cinco fases ao longo do próximos quinze anos, a remodelação inclui um projeto sustentável e "amigo do ambiente".

Luxemburgo prepara-se para gastar 200 milhões de euros na NATO

Até 2035 a base da NATO em Capellen, NSPA, vai ser alvo de processo de expansão, modernização e racionalização de recursos. Em resposta ao "estado de envelhecimento”, dos cerca de 40 edifícios do reduto militar, o Estado luxemburguês vai abrir os cordões à bolsa. São 200 milhões de euros para aumentar a capacidade da base onde trabalham atualmente 1.300 pessoas.

Planeada em cinco fases ao longo do próximos quinze anos, a remodelação inclui um projeto sustentável e "amigo do ambiente". O objetivo do Ministério da Defesa é criar "um plano estratégico de infra-estruturas a longo prazo". Embora a NATO não esteja a equacionar expandir a presença no Grão-Ducado, deverá "reorganizar e densificar a sua ocupação do local, criando novos edifícios, principalmente escritórios", já que, segundo o governo "a base está a funcionar para além da sua capacidade total, desde o final de 2019".

A NSPA representa não só um volume de negócios de quatro mil milhões de euros em 2019, mas também é um ator importante para a defesa do Luxemburgo. À luz de um acordo assinado em 1969, o Luxemburgo é obrigado a contribuir com 62% dos custos da construção da base que é responsável pelas operações estratégicas de transporte e armazenamento, gestão de combustível ou apoio durante os exercícios ou operações da NATO. Além disso, o governo de Xavier Bettel está obrigado a aumentar as suas despesas militares no quadro da NATO para 2% do PIB.

