Luxemburgo prepara-se para criminalizar o voyeurismo

As multas podem chegar aos 15 mil euros.

Esta quarta-feira, a Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para criminalizar e penalizar o voyeurismo no Grão-Ducado. O projeto-lei dos democratas cristãos do CSV, assinado por Gilles Roth, deu entrada e começou a ser discutido na Comissão de Justiça e Assuntos Internos. O objetivo é acabar com a impunidade das pessoas que invadem a privacidade de outros com ou sem motivações sexuais.

Para fundamentar a proposta que abrange "todos os comportamentos de voyeurismo", os deputados usaram o exemplo das imagens captadas, sem qualquer autorização, nos balneários dos mais diferentes ginásios e recintos desportivos. Convicto da urgência de criar um quadro legal para estas práticas, o ministro da Justiça, Sam Tanson, saudou a proposta e sugeriu a sua inclusão no Código Penal luxemburguês.

Ainda sem qualquer pena de prisão estipulada, o projeto-lei que os deputados fazem questão de "rever aprofundadamente" prevê para já multas que podem chegar aos 15 mil euros.

Depois dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Índia e Singapura, o Luxemburgo pretende decretar tolerância zero à pratica que, normalmente, se caracteriza pela observação da vítima à distância. No Vietname e na Rússia, por exemplo, é obrigatório que todos os dispositivos emitam um som quando começam a filmar, de forma a alertar as pessoas que possam estar a ser captadas sem consentimento.