Luxemburgo prepara-se para ataque cibernético nas eleições europeias

Paulo Veríssimo: O Luxemburgo é um alvo "apetitoso", garante especialista português em cibersegurança

Paulo Veríssimo é um dos maiores especialistas mundiais em cibersegurança e acaba de trocar Portugal pelo Luxemburgo. Vem dirigir uma unidade de investigação na Universidade do Luxemburgo com cinco milhões de euros para gastar. Ironicamente, o laboratório que chefiava em Portugal, considerado um dos melhores do mundo, vai receber uma bolsa de 7.500 euros – pouco mais que o necessário para "comprar papel higiénico", diz.