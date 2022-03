Luxemburgo prepara-se para aligeiramento das medidas sanitárias

Com a aprovação do projeto de lei, deixa de ser obrigatório o uso da máscara nas escolas, supermercados ou ainda em ajuntamentos. No entanto, tanto nos transportes públicos, como nos hospitais e lares para idosos o uso da máscara mantém-se.

Susy MARTINS Com a aprovação do projeto de lei, deixa de ser obrigatório o uso da máscara nas escolas, supermercados ou ainda em ajuntamentos. No entanto, tanto nos transportes públicos, como nos hospitais e lares para idosos o uso da máscara mantém-se.

A situação sanitária continua a melhorar no Luxemburgo. Embora o número de novas infeções continue elevado, a situação nos hospitais está sob controlo. Foi neste contexto que a ministra da Saúde e os membros da Comissão da Saúde analisaram o projeto da nova 'lei covid' no Parlamento, que prevê aligeirar a maioria das restrições sanitárias. Entre elas destaca-se o fim da máscara nas escolas e o fim do CovidCheck nas empresas, setor da Horeca e atividades culturais e de lazer.

Com a aprovação do projeto de lei, prevista para esta semana, deixa de ser obrigatório o uso da máscara nas escolas, supermercados ou ainda em ajuntamentos. No entanto, nos transportes públicos, hospitais e lares de idosos o uso da máscara vai manter-se.

Também o regime CovidCheck deixa de existir nas empresas, nos cafés, bares e restaurantes ou ainda nos eventos desportivos e culturais. Mas vai continuar a vigorar nos hospitais e lares. Desde 11 de fevereiro que o sistema deixou de ser obrigatório no contexto familiar ou com amigos.

Ministra continua a insistir na continuação da campanha de vacinação

Durante a reunião com os deputados, Lenert insistiu ainda que é importante manter um quadro preventivo e continuar a campanha de vacinação, como também os preparativos para uma vacinação obrigatória, com vista a um provável aumento de casos no outono.

Os trabalhos parlamentares continuam esta semana, sendo que ainda não foi definida uma data para o voto no Parlamento. A nova 'lei covid' deverá ficar em vigor até 30 de junho.



