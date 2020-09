Já começou a contagem decrescente para a abertura do novo troço do elétrico da cidade do Luxemburgo. Em causa está a ligação entre a Place de l’Étoile e a estação ferroviária da capital.

Luxemburgo prepara-se para abertura do próximo troço do elétrico

Diana ALVES Já começou a contagem decrescente para a abertura do novo troço do elétrico da cidade do Luxemburgo. Em causa está a ligação entre a Place de l’Étoile e a estação ferroviária da capital.

A chegada do chamado 'tram' à gare central está prevista para dezembro. Apesar da covid-19 e de todos os atrasos nas obras, o ministro da Mobilidade afirmou recentemente que o calendário dos trabalhos da infraestrutura ia ser cumprido. E agora surge mais uma prova nesse sentido.

Numa nota conjunta dos ministérios de Estado e da Mobilidade, o Governo garante que "em dezembro de 2020, o elétrico vai chegar à gare central com paragem em quatro novas estações, duas das quais são interfaces".

A afirmação surge numa nota a dar conta da visita de quinta-feira do primeiro-ministro, Xavier Bettel, do ministro da Mobilidade, François Bausch, e da burgomestre da capital Lydie Polfer, ao "Neien Tramsschapp" – o centro de manutenção do elétrico, onde fica situada a sede da empresa Luxtram –, em Kirchberg. Depois da visita às instalaçõs, os ministros e a burgomestre visitarão também as obras do novo troço.

O objetivo da visita é reunir com os responsáveis da Luxtram 2no âmbito da abertura da linha até à gare central".



