Luxemburgo prepara-se para a quarta fase da campanha de vacinação

Susy MARTINS A campanha nacional de vacinação contra a covid-19 está a entrar na quarta fase num total de seis, definidas pelo Governo.

A ‘fase 4’ abrange as pessoas entre os 65 e os 69 anos de idade. Os residentes vão ser chamados para a toma da vacina por ordem decrescente. Dos mais velhos aos mais novos.

As pessoas consideradas “moderadamente vulneráveis” à covid-19 devido ao seu estado de saúde, como diabéticos e hipertensos, também estão incluídos na quarta fase de vacinação.

Os primeiros convites vão ser enviados no decorrer desta semana. O Ministério da Saúde explica que os convites vão ser enviados consoante a quantidade de vacinas disponíveis.

As marcações são feitas ‘online’, após o convite. Há também uma linha telefónica reservada para o efeito (+352 247-65533).As pessoas que pertencem às fases 2 e 3 de vacinação e que ainda não receberam o convite para a vacina devem consultar o Registo Nacional das Pessoas Físicas, disponíveis no portal. Poderá eventualmente dever-se a um erro de morada.

