A Rádio Latina sabe que o Governo está a contactar profissionais de saúde para a eventualidade de ter que reabrir os centros de cuidados avançados. A informação foi confirmada esta tarde pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa conferência de imprensa destinada aos órgãos de comunicação social lusófonos do país.

Luxemburgo prepara eventual reabertura de centros covid-19

“Sim, estamos a preparar-nos para essa eventualidade. Esperamos não ter que reabrir os centros de cuidados avançados, mas estamos a preparar-nos”, respondeu Paulette Lernert, depois de a Rádio Latina a confrontar com a informação de que vários profissionais de saúde estão a ser contactados para conhecer a sua disponibilidade para trabalhar nos centros.

Os profissionais de saúde não receberam indicação do Ministério da Saúde sobre a data de reabertura prevista e a ministra Lenert também não adiantou mais pormenores sobre o assunto.

O Grão-Ducado deixou de ter centros de cuidados avançados, expressamente criados no final de mês de março para atender pacientes com sintomas suspeitos de covid-19, no dia 8 de junho.

Já sobre a iniciativa do Governo de organizar uma conferência de imprensa destinada aos órgãos de comunicação social lusófonos do Luxemburgo, a ministra da Saúde negou que os novos casos de infeção se devam aos residentes lusófonos.

Paulette Lenert não avançou contudo dados sobre a nacionalidade dos infetados. “Não queremos estigmatizar. O Luxemburgo é um país pequeno e multicultural. Não vamos divulgar informação sobre a nacionalidade dos infetados, nem os nomes de escolas e empresas onde ocorrem surtos”, adiantou a governante, confirmando contudo a informação da Rádio Latina em como há várias casos de infeção na empresa Goodyear, em Colmar-Berg.

“Só confirmo o nome dessa empresa porque foi você [dirigindo-se ao jornalista da Rádio Latina presente na conferência] que o avançou”, disse Paulette Lenert. Sem referir nacionalidades, a ministra da Saúde afirma que o aumento do número de infetados no país prende-se com a organização de festas privadas, onde não são respeitadas as normas de segurança, como o distanciamento social e o uso da máscara.

Paulette Lenert assegura que a conferência de imprensa conjunta com o Embaixador de Portugal, António Gamito, e o Embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo, Carlos Semedo, faz parte de uma campanha de sensibilização que o Governo está a levar a cabo porque o Executivo reconhece que se houve alguma coisa a falhar na estratégia nacional de combate à pandemia foi a comunicação.

“Reconhecemos que devíamos ter comunicado mais. O coronavírus não desapareceu. Está a multiplicar-se. É importante respeitar as regras básicas de segurança: uso da máscara, distanciamento social e lavagem frequente das mãos”, salientou a governante.

O Luxemburgo regista 4.522 infetados desde o início da pandemia, dos quais 280 nos últimos sete dias.



