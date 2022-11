No norte do país, por exemplo, o DEA vai aumentar o preço de 2,80 para 3,30 euros o metro cúbico, ou seja, um aumento de 50 cêntimos.

Aumento

Luxemburgo. Preços da água vão subir em todo o país

Susy MARTINS No norte do país, por exemplo, o DEA vai aumentar o preço de 2,80 para 3,30 euros o metro cúbico, ou seja, um aumento de 50 cêntimos.

Após o anúncio de que o preço da água iria aumentar nas comunas do sul do país, sabe-se agora que também vai ser o caso nas outras autarquias. Uma informação avançada pela rádio pública 100,7, que obteve confirmação junto dos três grandes sindicatos que gerem a água. Trata-se do DEA, SEC e SIDERE.



À imagem do que acontece em outros setores, também aqui os custos energéticos elevados vão ter um impacto no preço final em que é vendida a água potável.

Os sindicatos abastecem-se de água junto do SEBES, o sindicato das Águas da Barragem de Esch-sur-Sûre e só depois a vendem às comunas. Cabe depois às comunas decidir sobre o preço final da água que é vendida aos consumidores.

Por isso, ainda não se sabe qual será o preço da água. Mas é preciso contar com um aumento, até porque as comunas têm de vender a água a um preço que cubra as despesas.

Segundo a 100,7, no norte do país, por exemplo, o DEA vai aumentar o preço de 2,80 para 3,30 euros o metro cúbico, ou seja, um aumento de 50 cêntimos.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.