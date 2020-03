La Provençale explica porque certos produtos alimentares aumentam e outros têm tendência até a descer, nesta época de crise do coronavírus.

Luxemburgo. Preço da fruta e legumes aumentam, carne e peixe podem baixar

Paula SANTOS FERREIRA La Provençale explica porque certos produtos alimentares aumentam e outros têm tendência até a descer, nesta época de crise do coronavírus.

Em tempos de crise europeia e mundial devido ao novo coronavírus La Provençale justifica porque teve de aumentar o preço de certos produtos alimentares, nomeadamente a fruta e os legumes, após uma reportagem da RTL.



À exceção das batatas do Luxemburgo cujo custo se irá manter estável, informa na nota divulgada nas redes sociais desta empresa grossista.

Também a carne e o peixe não vão, para já, ter subidas de preço, pelo menos, nas “próximas duas semanas”, adianta La Provençale.

Frutas e legumes mais caros

O custo destes produtos alimentares aumentou devido à “redução do fornecimento” e “à duplicação e até triplicação do seu custo no mercado europeu”, justifica a empresa. A par com a grande procura inicial.

"Devido ao facto de muitas áreas de produção estarem localizadas no Sul da Europa, fortemente atingidas pela Covid-19, existe agora uma falta de pessoal para as colheitas. Uma grande parte da mão-de-obra, proveniente de países de Leste, regressou aos países de origem, temendo o encerramento das fronteiras”, conta este grossista.

O problema seguinte são os transportes: “Os transportadores, que transportam frutas e legumes do sul para o norte da Europa, têm de voltar vazios, uma vez que muitas empresas estão fechadas nas nossas regiões. Como eles não podem mais carregar mercadorias no norte e transportá-las para o Sul, estão duplicando o custo do transporte para o norte”. Há ainda outro fator nesta fase da cadeia entre o fornecedor e o consumidor.

"Pânico e explosão" na procura

“Também está a tornar-se cada vez mais difícil encontrar transportadores, devido à falta de camionistas, que também temem pela sua saúde e já não podem trabalhar nas devidas condições sanitárias devido ao encerramento de um grande número de áreas de serviço nas auto-estradas”, prossegue La Provençale.

Resultado: Tudo isso levou a uma “forte redução no fornecimento de frutas e legumes”. A par com a diminuição houve uma “explosão da procura” destes alimentos devido “ao pânico da população” procura explodiu devido à compra em pânico. “Como resultado, os preços de alguns produtos duplicaram ou até triplicaram no mercado europeu como um todo. Nós, e certamente todos os atores da indústria alimentar, fomos forçados a subir estes preços ao consumidor, nos nossos preços de venda”.

No entanto, certos produtos alimentares locais, como “as batatas do Luxemburgo”, embora tenham tido um aumento de procura, o seu preço vai permanecer estável, devido a um acordo com o fornecedor, garante La Provençale.

Preço da carne e aves estáveis

Já o custo da carne e das aves também se mantiveram sem aumentos, “nas duas últimas semanas” e ao que tudo indica permanecerão, sem alteração, por mais “duas semanas”, segundo a empresa.

Isto porque não esperam “quaisquer problemas de fornecimento nas próximas semanas”. Aliás, até é “provável que os preços diminuam nos próximos meses, como resultado do enceramento abrupto da maior parte da economia".

Custo do pescado deve diminuir

O custo dos peixes de viveiros e, mesmo, os selvagens, pescados no mar, deverão baixar, estima o grossista. O preço do salmão já está mais baixo e a tendência é para diminuir. O mesmo se passa com o pescado selvagem´, porque a procura se mantém “baixa”.

