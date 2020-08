Se o mundo aderisse ao modo de vida e ao consumo luxemburgueses, a Terra já teria esgotado os seus recursos em fevereiro.

Luxemburgo precisaria de oito planetas para ser sustentável

"Se a humanidade consumisse como o Luxemburgo, precisaria atualmente de oito Planeta Terra para que este consumo fosse sustentável", escreveu este sábado o Conselho Superior para o Desenvolvimento Sustentável do Grão-Ducado, na reação do estudo da Global Footprint Network sobre o esgotamento dos recursos naturais em todo o mundo.

Na prática, se o mundo aderisse ao modo de vida e ao consumo luxemburgueses, a Terra já teria esgotado os seus recursos no dia 16 fevereiro, ainda antes do confinamento e da fechada do novo coronavírus aos país.

Em comparação, França precisaria de 2,7 planetas e a Alemanha de 3 planetas para garantir a sua própria sustentabilidade. Atrás do Qatar, com 8,9 planetas, o Luxemburgo surge como segundo na lista dos países que mais recursos gastam, em menor espaço de tempo. Conhecidos pelos negócios no setor petrolífero, nem os Emirados Árabes Unidos conseguem ultrapassar o país com a menor dimensão do centro da Europa.

Detalhadamente, o consumo direto de energia representa 60% da pegada ecológica do Luxemburgo - 4,75 planetas - e as vendas de combustível, que são fortemente influenciadas pelo turismo de combustível, representam, só por si, 1,75 planetas. O consumo de combustível dos aviões que descolam apenas da Findel constitui 0,7 planeta.





