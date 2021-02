O juiz proibiu ainda António P. de conduzir nos próximos 10,5 anos. Em seis meses, o imigrante gastou 12.500 euros em coimas, por excesso de velocidade e por não ter carta de condução válida. O arguido ainda pode recorrer.

Luxemburgo 2 min.

Luxemburgo. Português arrisca seis meses de prisão após ser multado 20 vezes na estrada

António P. não tinha cartão de condução válida, mas mesmo assim conseguiu ser multado 20 vezes em seis meses, por excesso de velocidade, entre julho de 2016 e janeiro de 2017.



Na maioria das vezes, este português imigrante no Luxemburgo, foi apanhado pelos radares no final da A4 em Merl, conta o Luxemburger Wort que acompanhou o caso.

O português deixou expirar a validade do título de condução, por mais de 60 dias, e não a foi renovar. Nem as primeiras multas o levaram a tratar do assunto, continuando assim a conduzir e… em excesso de velocidade.

O veredito do juiz

No total, António P., residente na capital do Luxemburgo, pagou 12.500 euros em multas. No final de tanta reincidência e continuando com a carta de condução caducada foi levado a tribunal.

No passado dia 28 janeiro o juiz deu o veredito. António P. foi condenado a cinco meses de prisão, a uma multa de cinco mil euros e ficará 10,5 anos sem poder conduzir.

Contudo, esta pode não ser a decisão final pois ambas as partes “têm 40 dias para recorrer da sentença”, lembrou o Ministério Público do Luxemburgo ao Contacto, confirmando também que o autor de tantas violações ao código da estrada é de nacionalidade portuguesa, dado que não é referido no Wort.

“Os tribunais luxemburgueses são regularmente chamados a pronunciar-se sobre tais casos, ou porque os condutores em questão nunca foram titulares de uma carta de condução válida, ou porque já existia uma proibição de condução no momento do controlo, ou porque tinham perdido todos os pontos da sua carta de condução (retirada administrativa) e ainda assim decidiram ir para a estrada”, esclarece o Ministério Público.

Provas insuficientes

Segundo conta o Wort, António P. só tinha autorização para conduzir entre a sua casa, na capital e Esch-Sur-Alzete, onde segundo disse trabalhava num restaurante.

Contudo, nas sessões do julgamento que tiveram início em janeiro de 2021, não apresentou provas suficientes que comprovassem que na altura das coimas estava a circular com destino ao trabalho. Nem o tribunal conseguiu obter provas junto da segurança social e outras entidades de que António P. tinha trabalhado no local que referiu.

No início de janeiro, o português justificou ao tribunal que a dita empresa tinha pedido insolvência e por isso não podia apresentar os recibos de vencimento. O juiz lembrou que no primeiro interrogatório policial a que António P. foi submetido a empresa ainda existia e mesmo assim não apresentou provas.

A 28 janeiro o juiz decidiu condenar o imigrante português com pena de prisão, multa e 10,5 anos sem poder conduzir. O seu automóvel foi confiscado. Agora resta a António P. recorrer da decisão e esperar pelo veredito definitivo.

