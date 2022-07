Até agora, havia um limite de 10 quilómetros para a área de atuação das forças policiais no território do país vizinho.

Forças de segurança

Polícia do Luxemburgo vai poder perseguir suspeitos em território francês

Redação Até agora, havia um limite de 10 quilómetros para a área de atuação das forças policiais no território do país vizinho.

A regra em questão foi abolida esta segunda-feira na sequência de um acordo de cooperação policial assinado entre o Luxemburgo e a França, anunciou o Ministério da Segurança Interna em comunicado.

O mecanismo de ação penal transfronteiriça que vigorava anteriormente, definido no artigo 41 da convenção de aplicação do acordo de Schengen de 14 de junho de 1985, estabelecia um limite de dez quilómetros para a área de atuação das forças policiais de um país no território de outro.

Nesse sentido, a polícia luxemburguesa não estava autorizada a ir atrás de um suspeito se este se deslocasse para qualquer parte do território francês que ficasse fora do limite definido, e vice-versa, sem cometer uma infração.

Combate à criminalidade transfronteiriça

O acordo agora formalizado pelo ministro francês do Interior e Territórios Ultramarinos, Gérald Darmanin, e pelo ministro da Segurança Interna do Luxemburgo, Henri Kox, vai permitir "combater melhor a criminalidade transfronteiriça".

Segundo o Ministério da Segurança Interna, o acordo é a "prova da vontade comum da França e do Luxemburgo de reforçar a segurança interna do espaço Schengen" e "terá um impacto concreto no terreno para a segurança dos cidadãos de ambos os países".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.