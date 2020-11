Luxemburgo. Polícia prende 15 suspeitos em megaoperação anti-droga

2020 parecia um ano promissor para a Rebounce: a marca de streetwear luxemburguesa cumpria dez anos de história com uma carteira de clientes mais internacional do que nunca. Veio a covid-19 trocar as voltas à festa, até que Rui Miroto, dono da empresa, teve uma ideia: entregar ele mesmo a roupa a cada cliente. “Nesses dias, nasceu uma família.”