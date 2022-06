Num mês em que a agenda de grandes eventos é preenchida, e a pouco mais de uma semana da Festa Nacional, a polícia deixa alguns conselhos para evitar furtos de objetos pessoais.

Luxemburgo. Polícia alerta para roubos de carteiristas e renova conselhos

Com o abrandar das restrições sanitárias e o regresso de vários eventos, ao fim de dois anos de interregno, os ajuntamentos começam gradualmente a voltar ao formato antes da pandemia. Mais pessoas juntas e maior proximidade são também um bom cenário para os carteiristas - é a ocasião a fazer o ladrão, como diz o ditado popular.

Este sábado, noticia a RTL, a polícia luxemburguesa registou várias queixas de furtos na capital. Carteiras roubadas de malas, sem que as donas se apercebessem, ou telemóveis furtados de cima de mesas foram algumas das queixas reportadas.

Como lembrou a polícia num comunicado originalmente publicado no seu site, há um ano, "os eventos com grande número de espectadores infelizmente também atraem carteiristas. O objetivo destes ladrões é roubar objetos que a vítima transporta, sem que a vítima dê por isso", salientam as autoridades.

Traga consigo apenas o dinheiro e os cartões de crédito de que necessita.

Mantenha a sua mala sempre fechada e nunca a deixe desacompanhada.

Use a mala ou mochila à frente (não nas costas).

Traga a carteira e outros objetos de valor num bolso interior do casaco.

Tente manter a distância de estranhos.

Use a função "O meu cofre" na aplicação móvel da polícia para registar os seus objetos de valor.

