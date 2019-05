Encontrar candidatos para reforçar a polícia continua a ser um problema, tal como acontece no exército.

Luxemburgo poderá vir a recrutar estrangeiros para reforçar a polícia

Henrique DE BURGO Encontrar candidatos para reforçar a polícia continua a ser um problema, tal como acontece no exército.

No caso concreto dos polícias, no ano passado havia 2.098 agentes (cerca de 320 elementos por 100 mil habitantes), segundo os últimos dados do Governo. Esta média é inferior às dos países vizinhos, nomeadamente da Bélgica (342) e da França (326).



Anúncio de oferta de trabalho publicado pela Polícia grã-ducal na edição do fim de semana 4/5 de maio, no jornal Luxemburger Wort. Imagem: Wort

O ministro da Segurança Interna reconheceu recentemente a falta de efetivos, perante os membros da Comissão Parlamentar de Segurança. Em resposta a este problema, François Bausch afirmou que tenciona desburocratizar mais as funções dos agentes e que não exclui o recrutamento de candidatos que não tenham nacionalidade luxemburguesa, mediante certas condições. O domínio da língua luxemburguesa é um dos principais critérios, segundo o ministro.

Contactada pelo Wort, a Polícia não quis adiantar o número de agentes em falta na corporação. O ministro também não adiantou mais pormenores.



No entanto, sabe-se que foram admitidos 40 candidatos, em vez dos 80 previstos, em 2018, para descontentamento de François Bausch.



Além do reforço do número de efetivos, o ministro sublinhou, ainda, na Comissão de Segurança, que quer reduzir a carga de trabalho dos agentes. Entre as propostas discutidas, está o transporte de presos. Alguns deputados propõem que esta função passe a ser desempenhada por outros especialistas. O reforço das competências dos agentes municipais é outra proposta avançada, para aliviar a carga de trabalho dos polícias.