Luxemburgo poderá retomar vacinação com AstraZeneca a partir de sexta-feira

Susy MARTINS Em contraciclo com os outros vizinhos do Grão-Ducado a Bélgica anunciou na segunda-feira que vai manter o fármaco.

O Luxemburgo suspendeu temporariamente a administração da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica sueca AstraZeneca e a universidade britânica de Oxford. Mas poderá ser por pouco tempo. Questionado sobre o período de suspensão do fármaco no país, o Ministério da Saúde disse esta terça-feira à Rádio Latina que pelo menos"antes de sexta-feira, não está programada nenhuma administração" da vacina da AstraZeneca.

A conselheira do Governo e responsável da comunicação no Ministério da Saúde, Monique Putz, revelou ainda que o Luxemburgo "aguarda a posição da Agência Europeia do Medicamento (EMA) que se deve pronunciar na quinta-feira". Isto significa que caso o regulador europeu do medicamento volte a validar o medicamento da famacêutica sueco-britânica, o Grão-Ducado poderá retomar a vacinação com o antídoto já esta sexta-feira. Se assim for, a suspensão será por pouco tempo: apenas três dias.

A EMA afirmou, na semana passada, não existirem provas de um aumento de risco de coagulação sanguínea em pessoas vacinadas com o medicamento. E esta segunda à tarde defendeu que "os benefícios" da vacina "superam os riscos dos efeitos secundários". Ainda assim prometeu fazer uma "análise rigorosa" aos casosde formação de coágulos sanguíneos em vacinados.

AstraZeneca. Em contracorrente Bélgica mantém vacina, Suécia suspende A lista de países que suspenderam temporariamente a vacina da AstraZeneca na Europa continua a aumentar. Em contraciclo, as autoridades belgas anunciaram na segunda à noite que vão manter o fármaco da empresa sueco-britânica.

Em contraciclo com a tomada de posição do Luxemburgo, França, Alemanha, Portugal, entre uma lista de doze Estados, a Bélgica anunciou na segunda-feira que vai manter o fármaco da AstraZeneca por considerar, tal com a EMA, que "o benefício da vacinação supera de longe os riscos potenciais".

