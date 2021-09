O governo está a examinar alternativas, disse Lenert à rádio Pública 100,7, embora se tenha recusado a especificar a forma que qualquer nova proposta assumiria.

Luxemburgo 2 min.

Legalização de canábis

Luxemburgo poderá abandonar plano de legalizar canábis

O governo está a examinar alternativas, disse Lenert à rádio Pública 100,7, embora se tenha recusado a especificar a forma que qualquer nova proposta assumiria.

Já são dois os ministros do governo a distanciarem-se de uma promessa outrora amplamente divulgada no Luxemburgo sobre a legalização da canábis. Mais um sinal de que o governo pode vir a anular a proposta numa reviravolta política importante para o país.



O plano chamou a atenção internacional quando foi anunciado há três anos pela coligação tripartida do Partido Democrático (DP), Partido Socialista dos Trabalhadores Luxemburgueses (LSAP) e Verdes (Déi Gréng), pois significava que o Luxemburgo seria o primeiro país da Europa a legalizar a canábis.

Previsto para janeiro de 2020, o projeto de lei que iria tornar legal a venda e a plantação de canábis no Grão-Ducado já leva um atraso de praticamente três anos.



No entanto, a questão estagnou até agora e as dificuldades em cumprir a legislação da UE significariam que a legalização total é improvável, disse a ministra da Saúde, Paulette Lenert, à Rádio Pública 100,7 na terça-feira.

Josée Lorsché, o líder do grupo parlamentar dos Verdes, disse também na terça-feira que haveria alterações ao projeto de lei, informou o luxemburguês Wort.

Os ministros estão a planear um novo regulamento que permita às pessoas cultivar cannabis em pequenas quantidades para consumo privado, informou a Radio 100,7, enquanto a proposta original de 2018 para legalizar as vendas da planta seria eliminada.

Luxemburgo encomenda três milhões de euros de canábis medicinal Pela quarta vez desde a legalização em 2019, o Grão-Ducado enfrentou até junho deste ano uma rutura de stock de canábis para fins medicinais.

A recusa de Lenert em confirmar o compromisso da coligação de 2018 vem depois do ministro da Justiça, Sam Tanson, ter recusado confirmar que a medida iria para a frente. "Não posso confirmar nada", disse Tanson numa entrevista a 17 de setembro.

Tanson vai publicar em outubro um pacote de medidas para questões de segurança e de política de drogas, que incluiria a regulamentação do consumo de cannabis. No entanto, não deu mais pormenores quando foi pressionada durante a entrevista no início deste mês.

Lenert também se esquivou a perguntas sobre uma possível data para um anúncio, quando questionada esta terça-feira. No ano passado, o governo apresentou um roteiro para a legalização antes das próximas eleições em 2023. Os três países vizinhos do Luxemburgo manifestaram o seu descontentamento com o plano, receando que as regras mais fáceis pudessem trazer problemas nas regiões fronteiriças.

Países como Portugal e os Países Baixos descriminalizaram a canábis, mas não a legalizaram. Qualquer iniciativa do Luxemburgo para introduzir a legalização total iria também contra os tratados das Nações Unidas que assinou e que limitam o uso de cannabis para fins de investigação e médicos, e poderia, portanto, ser considerada como uma violação do direito internacional.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.