Luxemburgo. Pico de novas infeções nas escolas pode já ter sido atingido

A taxa de incidência de novos casos de covid-19 é menor nas escolas secundárias em comparação com as escolas primárias.

O Diretor Nacional de Saúde, Jean-Claude Schmit, e o Ministro da Educação, Claude Meisch, falaram esta terça-feira aos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde sobre as medidas de contenção da covid-19 nas escolas.

Mars di Bartolomeo, deputado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores do Luxemburgo e Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, citado pela RTL, afirmou que a apresentação do ministro referia que o pico de novas infeções nas escolas pode já ter sido atingido. A taxa de incidência de novos casos de infeção é menor nas escolas secundárias em comparação com as escolas primárias, foi ainda revelado.

Independentemente da possibilidade de vacinação ou não, Bartolomeo destacou que as vacinas "não são a única proteção contra o vírus". Assim, o seu partido é a favor da manutenção das medidas de proteção básicas. A nova lei Covid-19 não trará grandes mudanças para o setor educacional. De acordo com Bartolomeo, as medidas da atual lei covid-19 devem permanecer em vigor até que esta expire, a 18 de dezembro.

A deputada Martine Hansen, do Partido do Povo Social Cristão (CSV), afirmou que, embora tenha dado boas-vindas à estratégia atual, lamenta a hesitação do Ministro em relação à adoção de filtros de ar nas escolas.

Hansen considera que a estratégia de testagem mais rigorosa, que foi implementada na semana passada, deve ser mantida, especialmente nas escolas primárias, mas frisou que a partir da entrada em vigor da nova lei covid-19, os testes rápidos só terão validade de 24 horas.

Com a variante Omicron já a circular no país - o Luxemburgo detetou esta semana o primeiro caso e já existem outros contabilizados - o CSV defende testagem reforçada. Martine Hansen também é a favor do envio de equipas móveis para a realização de testes de PCR. Em alternativa, teria de ser assegurado que qualquer pessoa pudesse rapidamente marcar uma consulta para um teste de PCR em qualquer parte do Grão-Ducado, referindo que isso atualmente não é possível.

Também alertou que o Governo deve estar preparado para tomar novas medidas em relação à propagação da nova variante Omicron, como adaptar o sistema de quarentena, "imediatamente", talvez até durante o Natal e época de feriados.

