Luxemburgo. Petição pública contra 5G vai ser discutida no Parlamento

Ana Patrícia CARDOSO

O Colectivo "Stop 5G Luxembourg" conseguiu quase o dobro das assinaturas necessárias para que a sua petição seja debatida no Parlamento. Ainda não há data marcada.

No texto, os peticionários querem "colocar um fim definitivo à implantação do 5G no Luxemburgo", a fim de "proteger a população e as gerações futuras de uma nova grande crise sanitária e económica".

A petição apela também à informação e mobilização da opinião pública e à criação de zonas brancas, livres de ondas, para todas as vítimas da patologia ambiental EHS (Hyper Electro Sensitivity).

Ao Contacto, o peticionário Valvason Concetta lembrou que “não há estudos aprofundados desta tecnologia sobre os riscos para os seres humanos e para o clima”.



Segundo o primeiro-ministro, Xavier Bettel, aquando da apresentação da estratégia do 5G para o país, a rede móvel de quinta geração vai ser essencial para permitir a produtividade e inovação em diferentes setores da economia luxemburguesa.

