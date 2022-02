A praça Clairefontaine encheu-se estão manhã de sábado de manifestantes que expressaram a sua solidariedade ao povo ucraniano. Não faltaram as bandeiras azuis e amarelas.

Guerra

Luxemburgo. Perto de 800 residentes apelam à paz na Ucrânia

Redação

A praça Clairefontaine, na capital do Luxemburgo, acolheu esta manhã de sábado uma nova manifestação de solidariedade para com o povo ucraniano e contra a invasão russa. Cada vez são mais os residentes que se juntam a estas demonstrações de apoio à Ucrânia, calculando as autoridades policiais que no hoje tenham estado no local, pelo menos, 800 pessoas, segundo informações ao L'Essentiel.



As bandeiras azuis e amarelas da Ucrânia predominavam no ambiente que também era pintado pelos cartazes empunhados com protestos e apelos para que a invasão russa seja bloqueada rapidamente. "Estamos aqui reunidos para que Putin seja travado, ele é o novo Hitler", discursou Nicolas Zharov, presidente da associação LUkraine, para a multidão, citado pela RTL. Para o dirigente da associação dos ucranianos no Luxemburgo o seu país natal tem de ser apoiado o quanto antes para que a guerra termine.

"Mesmo que a Ucrânia não faça parte da União Europeia, faz parte da Europa", lembrou este dirigente realçando que "Todos nós temos espírito europeu".

Nicolas Zharov frisou também que os ucranianos compartilham as mesmas opiniões que os luxemburgueses" e como os residentes no Luxemburgo "queremos continuar a ser o que somos", numa referência ao lema nacional do Grão-Ducado.

