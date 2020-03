Viajavam três homens no veículo em fuga

Luxemburgo. Perseguição policial termina em acidente

Aquilo que era para ser um simples controlo policial no âmbito do estado de emergência e das limitações às viagens, transformou-se rapidamente numa perseguição, que acabou numa colisão de veículos.

Às 11h00 da manhã de segunda-feira, um carro que transportava três passageiros “despertou a atenção da polícia quando se encontrava na estrada de Thionville para o Luxemburgo”, noticiou a RTL.

Inicialmente, os suspeitos cumpriram as indicações, mas quando os agentes da polícia saíram do carro para efectuar um controlo, o condutor “dirigiu-se subitamente para o passeio, efectuando manobras perigosas no processo”, lê-se.

Durante a tentativa de fuga, o veículo terá batido em vários carros estacionados na Rue Dernier Sol, antes da força do choque resultar em colisão com o carro da polícia.

Os agentes imobilizaram o condutor, que demonstrou um comportamento violento ao tentar fugir do local.

Durante a verificação de identidade, constatou-se que os três homens se encontravam ilegalmente no Luxemburgo.



A pedido do Ministério Público, os indivíduos foram transferidos para o serviço competente do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Cerca de 150 pessoas foram notificadas pela polícia luxemburguesa por não respeitar a restrições de viagens, durante este fim-de-semana. "Quase todas as ofensas foram cometidas por indivíduos que se reuniram com outras pessoas e, portanto, não respeitaram as restrições de viagem", anunciou a polícia.

A polícia revela ainda que vai continuar a realizar "vigilâncias constantes".

O Luxemburgo registou esta terça-feira 23 mortes associadas à covid-19 e 2.178 casos de infeção confirmados. Nas últimas 24 horas houve mais um óbito e 190 novos infetados.

Os dados publicados esta tarde no portal do Ministério da Saúde, em sante.lu, dão conta de 295 não-residentes infetados que estão incluídos no número total de casos de covid-19 no Luxemburgo.

