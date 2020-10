Luxemburgo perdeu 97% dos passageiros na pandemia

O aeroporto de Findel perdeu mais de um milhão de passageiros, comparando com o movimento do ano passado.

O Luxemburgo perdeu 97% de passageiros no segundo trimestre, em plena pandemia, quando comparado com igual período do ano passado. De acordo com o gabinete europeu de estatística, Eurostat, no segundo trimestre passaram pelo aeroporto do Findel apenas 37.270 passageiros, quando nesse mesmo perído de 2019 tinha registado 1.185,171 passageiros. Feitas as contas, perdeu 1.147,901 passageiros.

Luxemburgo, Portugal (-97%), Espanha (-99%), Alemanha (-97%) e França (-97) fazem parte dos 19 Estados-membros da União Europeia com perdas superiores a 96% dos passageiros devido ao fortíssimo impacto da pandemia no setor da aviação, sobretudo nos meses de abril e junho.Já na comparação com o primeiro trimestre de 2020 (713.491 passageiros), o Luxemburgo perdeu 676 mil passageiros entre abril e junho.



