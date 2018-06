O Luxemburgo quer obter o estatuto de observador associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O pedido foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, durante a visita de trabalho a Cabo Verde, na passada quarta-feira. A resposta vai ser conhecida no mês de julho.

Luxemburgo pediu para ser observador da CPLP e vai saber resposta em julho

A cimeira da CPLP, agendada para os dias 17 e 18 de julho na ilha cabo-verdiana do Sal, vai marcar o início da presidência de Cabo Verde à frente deste organismo.

A pensar nesse encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, transmitiu ao Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, o pedido do Grão-Ducado para obter o estatuto de observador associado na CPLP.

“Falada por cerca de um quinto da população no país, a língua portuguesa desempenha um papel importante no Luxemburgo. O multilinguismo faz parte do quotidiano dos seus habitantes. O Governo considerou que este era o tempo para submeter a candidatura ao estatuto de observador associado da CPLP, para aprofundar as suas relações com a comunidade e os seus membros. Temos já relações privilegiadas com Portugal e Cabo Verde, e a recente abertura de uma embaixada no Brasil pode ser vista neste contexto”, disse Jean Asselborn ao Contacto.



A resposta será conhecida na cimeira do próximo mês, na ilha do Sal, e o ministro diz ter “boas perspetivas” sobre esta candidatura, que conta com o apoio de Cabo Verde.

Embaixador de Portugal satisfeito com pedido

Questionado pelo jornal Contacto, o embaixador Carlos Pereira Marques, que ocupou o cargo de representante permanente de Portugal junto da CPLP antes de chegar ao Luxemburgo em 2014, não quis alongar-se sobre este pedido, salientando apenas que tomou conhecimento “com grande satisfação”.



A CPLP é formada por nove Estados de língua oficial portuguesa, incluindo a Guiné Equatorial, que passou a ter a língua de Camões também como oficial, a partir de 2011, a par do castelhano e do francês. Além destes membros efetivos, há ainda dez países com o estatuto de observador associado: Geórgia, Japão, Hungria, Eslováquia, Ilhas Maurícias, Namíbia, Senegal, República Checa, Turquia e Uruguai. Nesta lista poderão entrar em breve o Luxemburgo, a França e Israel.

Se o Grão-Ducado for aceite como observador associado da CPLP vai poder participar, sem direito a voto, nas cimeiras de Chefes de Estado e de Governo, bem como no Conselho de Ministros. O membro associado tem também acesso às documentações não confidenciais, pode apresentar comunicações desde que devidamente autorizado e pode ser ainda convidado para reuniões técnicas.

Asselborn apoia isenção de vistos para curta duração

Outra das novidades da visita de trabalho a Cabo Verde é o apoio expresso pelo ministro luxemburguês à proposta cabo-verdiana de isenção de visto para os insulares entrarem na Europa.



“O Luxemburgo apoia, de maneira geral, o desejo de Cabo Verde no estreitamento das relações com a UE e o espaço Schengen, através da isenção de vistos de curta duração para os cabo-verdianos. Cabo Verde já fez esforços significativos nesta área, mas este é um processo e há ainda passos a dar especialmente na área de segurança de documentos e fronteiras”, disse Jean Asselborn.



Nesse sentido, o ministro assegurou ao arquipélago um apoio de cinco milhões de euros, em parceria com a UE, para reforçar a segurança fronteiriça e a gestão documental.

Acordos a assinar

O acordo de cooperação militar entre Luxemburgo, Portugal e Cabo Verde, que deverá ser assinado no arquipélago, em agosto, e o 18° encontro da Comissão de Parceria entre os dois governos, que vai ter lugar a 19 de junho no Luxemburgo, foram outros dos temas abordados, confirmou ao Contacto o embaixador de Cabo Verde no Grão-Ducado, Carlos Semedo.



Ainda por assinar em breve estão o acordo que visa evitar a dupla tributação entre os dois países e o acordo sobre a gestão concertada do fluxo migratório e desenvolvimento solidário, já ratificado pelo Luxemburgo.