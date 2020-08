O governo do Grão-Ducado decidiu passar de 48h para 72h, o prazo permitido para a apresentação de um teste negativo à covid-19 à entrada do país.

Luxemburgo passa a permitir entrada de "nacionais de países terceiros" com testes feitos 72h antes

O governo do Grão-Ducado decidiu passar de 48h para 72h, o prazo permitido para a apresentação de um teste negativo à covid-19 à entrada do país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus luxemburguês decidiu alterar a legislação temporária que restringe as entradas no país, "a fim de aumentar de 48 horas para 72 horas o prazo relativo à obrigação dos nacionais de países terceiros de apresentarem para embarque o resultado de um exame biológico do ARN viral do SRA-CoV-2 efectuado antes do voo que não conclua que estão contaminados pelo SRA-CoV-2", informa o gabinte num comunicado enviado às redações na tarde desta sexta-feira.

A medida que pretende "facilitar as viagens para o Grão-Ducado por nacionais de países terceiros", aplica-se a todos os passageiros a partir dos 11 anos de idade e entra em vigor com efeitos imediatos. Assim, na nota oficial, o governo especifica que "partir de 21 de Agosto de 2020, apresentar no momento do embarque o resultado negativo de um exame biológico para o RNA viral SARS-CoV-2 efectuado menos de 72 horas antes do voo".

À excepção dos países europeus que ocupam o espaço Schengen, o Luxemburgo permite a entrada de cidadãos da Austrália, Canadá, China, Geórgia, Japão, Nova Zelândia, Ruanda, Coreia do Sul, Tailândia e Tunísia, desde que estes apresentem o resultado de um teste negativo.

A acrescentar aos Estados Membros da União Europeia, os familiares de um cidadão da União Europeia, Reino Unido, São Marino, Andorra, Mónaco e o Vaticano/Santa Sé, bem como dos outros Estados Partes no Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e da Confederação Suíça com direito de residência num dos Estados Membros acima mencionados, não são afectados por esta medida.





