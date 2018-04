O Luxemburgo é um dos 18 países europeus que participam esta quarta-feira, dia 18, na ‘Slow Down Europe’, operação europeia de luta contra o excesso de velocidade nas estradas.

Luxemburgo participa em jornada europeia contra excesso de velocidade

O Luxemburgo é um dos 18 países europeus que participam esta quarta-feira, dia 18, na ‘Slow Down Europe’, operação europeia de luta contra o excesso de velocidade nas estradas.

A quarta edição desta campanha, coordenada pela TISPOL (Traffic Information Police), arranca às 06:00 de quarta-feira e termina às 06:00 de quinta-feira.

Durante as 24 horas da operação, a polícia luxemburguesa irá levar a cabo uma série de fiscalizações em todo o território nacional.

As redes sociais serão igualmente utilizadas nesta ação de sensibilização e controlo. Entre as 08:00 e as 18:00 de quarta-feira, a polícia grã-ducal irá divulgar nas redes sociais os controlos efetuados. Além disso, serão publicadas mensagens sobre os riscos associados ao excesso de velocidade.

No Twitter (@PoliceLux), será usada a ‘hashtag’ #SpeedMarathon para assinalar todas as publicações relacionadas com a operação.



#SpeedMarathon 2018



Am Mittwoch,18. April findet die 4te Edition des @TISPOLorg Speed Marathons statt. 18 EU-Mitgliedstaaten nehmen für 24 Stunden daran teil. Vorab ein interessantes Video über die verschiedenen Arten der Verkehrskontrollen https://t.co/GmJMF51ISt — Police Luxembourg (@PoliceLux) 16 de abril de 2018

No final, as imagens da operação e o resumo dos artigos publicados pela polícia poderão ser consultados na rede social Facebook (Police Luxembourg) e no site oficial da polícia (www.police.lu).

No Luxemburgo, o excesso de velocidade continua a ser a principal causa dos acidentes rodoviários mortais.