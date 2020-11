O Luxemburgo volta a estar parcialmente confinado a partir desta quinta-feira.

Luxemburgo parcialmente confinado a partir de hoje

Cafés, restaurantes, cinemas, teatros, ginásios e piscinas voltam a fechar ao público por ordem do Governo, naquele que é um agravamento das medidas de luta contra a pandemia. O projeto foi aprovado na quarta-feira no Parlamento com os votos a favor dos partidos da coligação governamental (DP, LSAP e Déi Gréng).

Além do encerramento de estabelecimentos de vários setores, a partir de hoje passa também a ser proibido receber mais de duas pessoas em casa e esses dois convidados têm de pertencer ao mesmo agregado familiar ou coabitarem.

De acordo com o Governo, o objetivo do novo arsenal de medidas não tem como objetivo responsabilizar um setor ou meio em particular, mas sim reduzir as interações sociais de modo a diminuir os riscos de contágio.

Além da implementação de novas regras, o Executivo decidiu também prolongar uma série de medidas que já estavam em vigor. Entre elas estão o recolher obrigatório das 23:00 às 06:00, o uso obrigatório de máscara sempre que mais de quatro pessoas estiverem juntas e a proibição de ajuntamentos de mais de cem pessoas.

Restauração: "Não vamos aguentar muito mais tempo" Cafés e restaurantes voltam a fechar esta semana, e assim permanecerão até 15 de dezembro. Mas o receio de que muitos estabelecimentos não consigam voltar a abrir portas é cada vez maior. Os empresários do setor tentam aguentar até ao fim da pandemia.

Para o desporto e hotelaria também há novas regras. Todas as medidas, novas e antigas, vão ficar em vigor até ao próximo dia 15 de dezembro. Se no decorrer destas três semanas, o número diário de infeções pela covid-19 continuar em níveis considerados elevados, o Governo poderá avançar com medidas ainda mais restritivas.

