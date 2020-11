Um amigo do casal português conta ao Contacto como está o jovem luso-luxemburguês, de 22 anos, atingido com três balas nos atentados na Áustria e a aflição dos pais que estavam em Portugal.

Luxemburgo. Pais portugueses "ficaram em choque quando souberam que Alex foi baleado em Viena”

Alex, o jovem luso-luxemburguês, que foi atingido com três balas no ataque terrorista em Viena, Áustria, “ainda está hospitalizado, mas os médicos dizem que está livre de perigo e a recuperar”, contaram os seus pais, imigrantes portugueses no Luxemburgo, ao seu vizinho no Grão-Ducado, e amigo de longa data.

O jovem, de 22 anos, foi um dos 22 feridos nos vários ataques do estado islâmico no dia 2 de novembro no centro da capital da Áustria que provocou cinco mortos.



Este casal de imigrantes encontrava-se na sua terra natal, em Galegos, Barcelos, na noite do ataque. Quando viram as imagens na televisão ficaram logo sobressaltados, pois é a cidade onde o filho está a estudar na universidade. “Vamos já ligar ao Alex a ver se ele está bem, pode ser com ele”, exclamou o pai do jovem luso-luxemburguês, contou ao Contacto, António Valente o amigo da família.

No local errado à hora errada

“Oh pai, com tanta gente que vive em Viena, não haveria de ser com o Alex”, tranquilizou a irmã do jovem que estava com os pais.

Mas nessa noite, Alex estava no local errado à hora errada. Nessa madrugada receberam o telefonema de Viena a comunicar que o filho tinha sido um dos alvos dos vários ataques do Daesh, naquela noite em Viena.

“Os ficaram em choque quando souberam. Ficaram muito aflitos, ainda por cima estavam em Portugal e o Alex tão longe, na Áustria”, disse o amigo do casal.

O telefonema de António Costa

Naquela noite, o jovem estava no centro da cidade, com a namorada, quando um dos grupos atacantes armados disparou sobre os transeuntes. Um deles foi o jovem luso-luxemburguês.

“O Alex foi baleado três vezes, uma das balas atingiu o pulmão. Mas foi operado e tudo correu bem. Agora estão mais descansados”, disse António Valente. Alex foi atingido no peito e no ombro. “O Alex perdeu muito sangue”.

No meio de tanta aflição, pelo filho ferido e estando eles, os pais a tantos milhares de quilómetros de distância de Viena, o casal de imigrantes “ficou comovido quando recebeu o telefonema do primeiro-ministro português António Costa para lhes manifestar o seu apoio e preocupação”.

“A mãe contou-me que têm tido sempre todo o apoio do Consulado e de Portugal”, diz António Valente.

Em Viena, é a embaixada de Portugal que está a acompanhar de perto a situação do jovem luso-luxemburguês, internado no hospital daquela cidade.

“Em articulação com as autoridades luxemburguesas, a Embaixada de Portugal em Viena continua em contacto com este cidadão e com a sua família. Também a Embaixada de Portugal no Luxemburgo tem acompanhado a situação e respetivas diligências em curso”, explicou ao Contacto a assessoria da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Estudante luxemburguês ferido em Viena é de origem portuguesa Um cidadão luso-luxemburguês é um dos feridos resultantes dos ataques de segunda-feira à noite em Viena, encontrando-se hospitalizado, disse à agência Lusa fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

Os pais de Alex emigraram há muitos anos para o Luxemburgo, tendo o jovem nascido já no Grão-Ducado. “Fomos vizinhos durante muitos anos, a mãe do Alex foi catequista da minha filha. Deixámos de ser vizinhos, mas continuámos amigos”, conta António Valente, que quando soube do sucedido também ficou em choque.

Filho em Viena e filha em Portugal

Atualmente, com Alex a viver em Viena, onde estuda Pintura e História de Artes. Na sua conta de Facebook, este adepto do Fc Porto, publicou em 2012, alguns desenhos vanguardistas com Cristiano Ronaldo e Nossa Senhora de Fátima.

Os pais com Alex a viver na Áustria e a filha em Portugal, passam longas temporadas na terra natal, para onde a filha regressou do Grão-Ducado para estudar e acabou por ficar a viver. Agora, só desejam que o seu filho saia do hospital e fique recuperado do maior susto da vida desta família portuguesa.





