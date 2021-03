Tudo terá acontecido porque Francis Fonseca tirou o telemóvel ao filho como castigo, diz o português ao Contacto. Wilson desapareceu no passado dia 12 e o pai só o quer encontrar. Se tiver informações ligue para a polícia 244 40 1000.

Luxemburgo 5 min.

Luxemburgo. Pai português desesperado com fuga do filho de 14 anos no Grund

Paula SANTOS FERREIRA Tudo terá acontecido porque Francis Fonseca tirou o telemóvel ao filho como castigo, diz o português ao Contacto. Wilson desapareceu no passado dia 12 e o pai só o quer encontrar. Se tiver informações ligue para a polícia 244 40 1000.

"Dava a vida pelo meu filho. Estou a sofrer", declara ao Contacto Francis Fonseca que todos os dias contacta a polícia do Luxemburgo para saber se tem novidades sobre o paradeiro do seu filho Wilson, de 14 anos, que fugiu sexta-feira à tarde, dia 12, do foyer do Grund, no momento em que o pai o ia levar para casa.



Ainda hoje Francis Fonseca não sabe porque o filho mudou, desde há quatro semanas, e se tornou um "menino mal- comportado em casa, falando que queria ir viver para um foyer, onde tinha amigos", conta o pai. "Eu expliquei-lhe que os jovens que estão naquele centro têm problemas familiares, ou não têm famílias". Wilson garante que em casa viviam tranquilos. "Nunca lhe bati, apenas lhe tirava o telemóvel quando se portava mal".

Até então, "sempre foi um bom menino, ia bem na escola e ajudava em casa", lembra este português imigrado há anos no Luxemburgo. Como quase todos os adolescentes, Wilson passava os tempos livres no telemóvel, "e eu pedia-lhe que ele fosse andar de bicicleta, fizesse outra coisa". Há quatro semanas "ele mudou em casa começou a responder mal e até fez peito para mim", diz o pai que, nesse momento, como castigo lhe tirou o telemóvel.

"Por birra, não queria mais viver comigo"

Foi então que tudo aconteceu. "Foi para a escola e disse que não queria mais morar comigo, que tinha medo. A escola não me chamou e não me ouviu para saber o que se passava, e decidiram colocá-lo num foyer durante duas ou três semana. Telefonaram-me a dizer que o Wilson tinha medo de mim. Eu perguntei, 'mas tem medo de quê?' disseram que não sabiam, e eu expliquei que a nossa situação em casa era tranquila, e que ele estava assim porque lhe tinha tirado o telemóvel e por influência de más companhias. A senhora disse que eram coisas da adolescência e que ia fazer bem ao Wilson essas semanas no centro, que ele ia refletir e pensar e que depois poderia querer voltar para casa", explica este português. "Se vocês se responsabilizam pelo meu filho assim seja", acrescentou.

Wilson passou esses dias no centro indo todos os dias para o seu liceu técnico de Ettelbruck, mas "nunca querendo falar comigo e no final continuou a dizer que não queria ir para casa". Até que chegou o dia do pai o ir buscar.

"O Wilson continuava a não querer vir para casa, dizia que podia ir para casa de um amigo, aqui no Luxemburgo, ou para casa de um tio, da parte da mãe em França ou para a Bélgica. O centro já não tinha soluções. Então disse ao meu filho que queria ir levá-lo a casa desse amigo para o conhecer e conhecer os pais, mas ele não quis. Resolvi então ligar para a polícia a explicar a situação e a pedir que eles fosse levar o Wilson a casa do tal amigo para eu ficar descansado. Quando viu que eu estava a ligar à polícia o meu filho disse que afinal vinha comigo para casa. Passei o telefone à senhora do centro para explicar à polícia, porque fala melhor francês, e num momento que me distraí Wilson sai e desata a correr, entra na floresta e nunca mais ninguém o viu. A polícia anda à sua procura e eu estou muito preocupado", frisa o imigrante português.

A viver com o pai há dois anos

Desde que desapareceu, Francis Fonseca tem recebido telefonemas de amigos do filho que lhe contam como o Wilson mudou nos últimos tempos, "dizem-me que ele começou a fumar, eu nem imaginava, são as más companhas". Wilson vive com o pai no Luxemburgo há dois anos. Em casa, é ele o pai e a madrasta "com quem o Wilson se dá muito bem".

Até vir para o Luxemburgo, o adolescente viveu com os avós paternos em Portugal. A mãe de Wilson deixou-o com "apenas um ano de idade e ele ficou a viver com os avós para que eu pudesse vir para o Luxemburgo ter uma vida melhor para dar ao meu filho", conta Francis Fonseca que diz ter contactado com o filho e passado férias com Wilson. "Sempre tivemos uma relação pai e filho, mas durante muito tempo ele preferiu ficar a viver com os avós, com quem cresceu. Até que se tornou adolescente e os meus pais começaram a ter dificuldades com ele. Nessa altura Wilson finalmente quis vir viver comigo para cá. E eu fiquei muito feliz", confessa o pai.

Para Francis Fonseca o filho está a passar uma "fase perturbada" devido a três fatores: "A adolescência que é sempre complicada, as más companhias e as conversas da mãe ao telefone".

Polícia continua a procurar menina de 15 anos desaparecida A polícia grã-ducal voltou a lançar um apelo sobre o desaparecimento de uma rapariga de 15 anos. Ana de Lima Vermeir continua desaparecida desde 13 de fevereiro, referem as autoridades.

O pai de Wilson explica que após quase 13 anos de ausência, a mãe de Wilson que está agora a viver em Portugal começou a telefonar ao filho "a dizer que o ama muito e sei lá o que mais ela lhe diz. Isso deixa Wilson baralhado". "E a minha mãe contou-me num dos últimos telefonemas que o meu filho lhe disse que já se tinha tentado suicidar, uma vez. Nem sei como fiquei".

Francis Fonseca está "muito preocupado" com o desaparecimento do seu filho e com o que ele está a sentir. "Não sei se ele está bem, com quem está, se está sozinho, se tem fome. Quero encontrá-lo o mais rápido possível".

O Contacto já enviou questões aos Ministérios com responsabilidade nos apoios aos problemas juvenis.

Se tiver alguma informação sobre o lusodescendente Wilson Fonseca, ligue para a polícia através do telefone 224 40 1000.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.