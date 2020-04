A ministra da Saúde reiterou os apelos ao isolamento social, durante o fim-de-semana porque o "surto ainda não terminou".

Luxemburgo. Páscoa "sim", mas "à distância"

Nas vésperas do fim-de-semana de Páscoa, Paulette Lenert, apelou à paciência e reforçou os apelos ao isolamento social. "A distância física não impede o contacto por telefone ou pela Internet", sublinhou a ministra da Saúde.

"A situação na Europa continua a ser preocupante. Nunca tínhamos tido este tipo de crise no nosso continente. O surto de covid-19 ainda não terminou, pelo que temos de ser pacientes", esclareceu a governante que prometeu apresentar uma "nova estratégia de desconfinamento" na próxima semana.



"Isto não é o fim do surto" e por isso mesmo, a ordem é manter a quarentena no Grão-Ducado. De resto, continuam em vigor em todo o país as medidas que limitam a circulação da população, autorizada a sair de casa, apenas, para ir ao supermercado ou à farmácia.









