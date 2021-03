Dos cinco casos relatados pela polícia, nos últimos dois dias, dois resultaram em acidentes com feridos ligeiros. O modo de condução denunciou o efeito do álcool nas outras situações e impedindo antes que algo sério acontecesse.

Luxemburgo. Os perigos e acidentes que os condutores alcoolizados causam

Paula SANTOS FERREIRA Dos cinco casos relatados pela polícia, nos últimos dois dias, dois resultaram em acidentes com feridos ligeiros. O modo de condução denunciou o efeito do álcool nas outras situações e impedindo antes que algo sério acontecesse.

Na madrugada deste sábado a condução estranha de um veículo na capital do país alertou a polícia. O condutor foi mandado parar pelas duas horas da manhã já no recolher obrigatório. Felizmente, ele tinha o certificado válido do empregador permitindo poder circular na via pública àquela hora. Só não podia era conduzir sob o efeito do álcool.



Quando questionado se tinha consumido bebidas alcoólicas o condutor admitiu que sim, e o teste de alcoolemia comprovou. O condutor vai ser alvo de um processo crime.

Na tarde de sexta-feira um automóvel ficou preso num prado em Kockelscheuer, na comuna de Roeser, no sul do Luxemburgo. De acordo com o relatório da polícia o condutor revelava sinais claro de estar alcoolizado, mas recusou-se a fazer o teste e tornou-se irascível. Os polícias decidiram colocá-lo numa cela, adianta o Wort. O homem está proibido de conduzir e foi aberto um processo crime contra ele.

Ao meio-dia de sexta-feira a polícia de trânsito notou que um camião circulava aos ‘esses’ na autoestrada A7. O condutor foi mandado parar e foi submetido a um teste para detetar a presença de álcool no sangue que que acusou positivo. A carta de condução de pesados foi-lhe retirada e o motorista alvo de processo penal.

Carro contra uma árvore

Em Colmar-Berg um automóvel saiu da estrada e foi embater numa árvore pelas 23h15 de quinta-feira. O condutor sofreu ferimentos ligeiros e foi conduzido ao hospital onde lhe foi feito um teste de alcoolemia que acusou positivo.

Horas antes, pelas 18h45 um condutor foi também denunciado pela forma como conduzia em Lorentzweiler. A polícia mando-o parar e submeteu-o a um teste de pesquisa de álcool no sangue que acusou positivo. A carta de condução foi-lhe retirada.

Minutos antes, os efeitos do álcool podem ter estado na origem de um acidente rodoviário na capital do país. Um ciclista e um automóvel colidiram no cruzamento entre a Rua Galileo Galilei e a rua du Fort Thüngen, na cidade do Luxemburgo. O acidente aconteceu pelas 18h30 e o ciclista ficou ferido e foi levado de ambulância para o hospital após ter recebido no local os primeiros socorros. Testes ao álcool no sangue foram realizados ainda no local do acidente e o ciclista acusou positivo.

