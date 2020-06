A manifestação é organizada pelo Comité Pela Paz e contesta, entre outras medidas, o plano do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de anexar 33% da Cisjordânia.

Luxemburgo organiza protesto contra anexação de parte da Cisjordânia

O Comité para a Paz Justa no Médio Oriente organiza às 11h deste sábado, na capital, um piquete de protesto contra o projeto de anexação de 33% da Cisjordânia por Israel e contra o plano Trump.

Entre as reivindicações, a organização refere em comunicado que se opõe de forma "clara e firme" ao plano Trump, que prevê o controlo permanente de Israel sobre um território palestiniano fragmentado, deixando os palestinianos sem soberania.

O Comité Pela Paz rejeita, entre outras medidas, o plano do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de anexar 33% da Cisjordânia e pede "com urgência" ao governo luxemburguês que reconheça formalmente o Estado da Palestina, depois de a Câmara do Deputados o ter feito em 2014.

Ainda relacionado com o conflito entre Israel e Palestina, recorde-se que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, recebeu no passado domingo uma mensagem de ameaça de morte, pela internet e proveniente do Luxemburgo, caso não mudasse a sua política em relação ao Médio Oriente.

Jean Asselborn é um dos chefes da diplomacia europeia que mais tem trabalhado para o reconhecimento do Estado Palestiniano por parte da União Europeia.

O protesto deste sábado vai ter às 11h da manhã, na Place Clairefontaine, na cidade do Luxemburgo.



