Luxemburgo oferece 14 ambulâncias blindadas à Ucrânia

O ministério da Defesa adquiriu estas ambulâncias que vão transportar militares ucranianos feridos em combate com segurança. Veja as fotos.

O ministério da Defesa do Luxemburgo vai oferecer 14 ambulâncias robustas e à prova de bala aos militares ucranianos para operarem na região este da Ucrânia onde os combates são agora mais intensos.

Os soldados ucranianos precisam urgentemente destes veículos especiais blindados para transportar os seus militares feridos, em segurança, realçou o ministro da Defesa François Bausch, na apresentação das ambulâncias na quinta-feira. Estas ambulâncias vão "ajudar a salvar vidas não só dos militares como dos civis", vincou Bausch.

Esta doação governamental foi feita em estreita cooperação com a LUkraine a.s.b.l. no âmbito da sua campanha "Ukraine is calling" e oito das 14 ambulâncias fizeram uma passagem pelo Luxemburgo e foram apresentadas numa cerimónia simples onde estiveram François Bausch, o Encarregado de Negócios da Embaixada da Ucrânia em Bruxelas, Natalia Anoshyna, e os representantes da associação LUkraine.

6 Apresentação das ambulâncias blindadas que são oferecidas pelo Luxemburgo à Ucrânia. Foto: Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Apresentação das ambulâncias blindadas que são oferecidas pelo Luxemburgo à Ucrânia. Foto: Guy Jallay Apresentação das ambulâncias blindadas que são oferecidas pelo Luxemburgo à Ucrânia. Foto: Guy Jallay O ministro François Bausch. Foto: Guy Jallay Apresentação das ambulâncias blindadas que são oferecidas pelo Luxemburgo à Ucrânia. Foto: Guy Jallay Inna Yaremenko, da associação LUkraine), o ministro François Bausch,a encarregada de Negócios da Embaixada da Ucrânia em Bruxelas, Natalia Anoshyna, e o Presidente da LUkraine Nicolas Zharov (a partir da esquerda) em frente de um dos veículos blindados. Foto: Guy Jallay 14 ambulâncias blindadas são oferecidas pelo Luxemburgo à Ucrânia para transportar soldados ucranianos feridos em combate. Guy Jallay

As ambulâncias blindadas Mercedes e Pinzgauer 6x6 foram remodeladas e modificadas no Reino Unido pelo Grupo Venari, já serviram outros teatros de guerra e agora vão para a Ucrânia.

"Estão atualmente em curso combates intensos no este da Ucrânia. Para além das munições necessárias para manter a defesa, os ucranianos também precisam urgentemente destas ambulâncias blindadas para transportar em segurança os soldados feridos do campo de batalha para uma enfermaria segura", disse o ministro do Luxemburgo.



