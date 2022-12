Só no troço entre o cruzamento de Gasperich e a área de Berchem os trabalhos de expansão da via vão decorrer até ao 3º trimestre de 2024, disse o ministro Francois Bausch.

Luxemburgo. Obras na A3 ainda vão durar vários anos

Redação Só no troço entre o cruzamento de Gasperich e a área de Berchem os trabalhos de expansão da via vão decorrer até ao 3º trimestre de 2024, disse o ministro Francois Bausch.

Não será tão cedo que terminam as perturbações no trânsito da autoestrada A3, causadas pelas obras de expansão desta importante via rodoviária.

Diariamente ocorrem engarrafamentos nos troços da autoestrada afetados pelos trabalhos de alargamento, levando os residentes e transfronteiriços que a utilizam a demorar mais tempo a chegar ao destino. O incómodo foi lembrado pelo deputado Marc Lies, do CSV, numa pergunta parlamentar ao ministro da Mobilidade, questionando sobre a duração e conclusão destes trabalhos.

Marc Lies realça os "muitos problemas que estão a causar as obras", para "frustração" dos automobilistas. Para evitar estas perturbações no tráfico, na atual zona das obras, muitos estão a deixar de usar a autoestrada de Dudelange, optando por fazer a viagem por outras estradas, frisa o deputado.

A maior dor de cabeça para os condutores é neste momento, o troço entre o cruzamento de Gasperich e a área de Berchem, onde já foi colocada a nova ponte ferroviária suspensa, decorrendo agora os trabalhos de ampliação da via terrestre. "Quanto tempo vão demorar as obras de ampliação para três faixas neste troço", questionou Marc Lies?

Os trabalhos neste troço da A3 "vão continuar até ao terceiro trimestre de 2024", informa o ministro François Bausch, na resposta parlamentar.

As outras obras na A3

O deputado questionou ainda sobre o início das obras de ligação de Hesperange, outro dos projetos previstos de ampliação da autoestrada A3.

"A configuração futura desta ligação de Hesperange depende do desenvolvimento do bairro Midfield. Se este projeto se concretizar, será possível aprofundar os estudos sobre essa ligação", respondeu o ministro da Mobilidade.

Sobre a reestruturação do Rond-Point Gluck, as obras estão previstas começar no início de 2024, e dependem da conclusão dos trabalhos na rua des Scillas e das obras da nova ponte, em forma de y, sobre a A3 que ligará Gasperich e Houwald

