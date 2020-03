Unidade de crise do governo adota medidas de prevenção contra propagação do novo coronavírus, como uma nova linha telefónica. Doente infetado "está bem".

Luxemburgo. O risco de contágio pelo Covid-19 é "fraco" nesta fase

Paula SANTOS FERREIRA Unidade de crise do governo adota medidas de prevenção contra propagação do novo coronavírus, como uma nova linha telefónica. Doente infetado "está bem".

A unidade de crise convocada pelo primeiro-ministro Xavier Bettel denominada “Pandemia” reuniu-se este domingo e já estabeleceu as primeiras medidas de prevenção contra a propagação do novo coronavírus no Grão-Ducado, após o registo do primeiro caso de um doente infetado.



“O paciente está hospitalizado, em isolamento. Já não apresenta sintomas e encontra-se bem”, informa um comunicado emitido pela equipa de crise, durante a tarde de domingo.

Esta unidade anunciou também que as segundas análises realizadas a este homem residente no Luxemburgo, de 40 anos, e que se queixou de sintomas após ter regressado do norte de Itália, deram positivas para a infeção pelo novo coronavírus. Estas análises foram enviadas para um laboratório em Roterdão, Holanda, sábado à noite e os resultados chegaram hoje.

Outros casos de infeção podem surgir

“Mesmo que o risco para a população seja baixo nesta fase, a unidade de crise observa que continua a ser possível que outros casos possam surgir no Luxemburgo”, lê-se no comunicado do serviço de comunicação da unidade de crise.

No entanto, o executivo garante que estão a ser adotadas “medidas para limitar e conter a propagação do vírus entre a população” do Grão-Ducado.

Por outro lado, as pessoas que estiveram em contacto com o doente infetado desde o seu regresso ao Luxemburgo já estão identificadas. Quem esteve em contacto direto com o paciente já “está de quarentena” e nesta fase “nenhuma destas pessoas apresenta sintomas, tendo os “testes iniciais revelado todos negativos”.

Nova linha telefónica

A partir de amanhã, dia 2 de março estará a funcionar uma linha direta 8002 8080 o público em geral, a partir das 14h00.

Destina-se a todas as pessoas que regressem de uma região de risco, nomeadamente China continental, Hong Kong, Macau, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Irão, Norte de Itália (Lombardia, Veneto, Emília-Romanha e Piemonte) e que apresentem certos sintomas (febre, tosse, problemas respiratórios).

O novo número de telefone destina-se também a quem tenha tido contato próximo com uma pessoa infetada e que apresente os sintomas da Covid-19 (febre, tosse, problemas respiratórios).

Até amanhã às 14h00, hora que a linha direta começa a funcionar quem se encontrar numa das situações acima descritas deve ligar para a Inspeção de Saúde (247-85650) ou para o 112 fora do horário de expediente da primeira instituição.

Grão-Ducado vai doar 400 mil euros à Organização Mundial de Saúde para combater o coronavírus O Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Direção da cooperação para o desenvolvimento e acção humanitária indicou, em comunicado, que o Luxemburgo vai doar uma verba de 400.000 euros à Organização Mundial de Saúde (OMS) para lutar contra o coronavírus.

A partir do momento em que a nova linha esteja a funcionar o número 112 é reservado apenas para emergências.

Todas as informações sobre o novo coronavírus, medidas de prevenção encontram-se disponíveis no site do governo, em cinco idiomas, nomeadamente em português. Clique aqui.



De acordo com os últimos dados a nível mundial, o novo coronavírus já infetou 87 161 pessoas, em 60 países, tendo provocado a morte, a 2980 pessoas. Contudo, cerca de 35 mil doentes foram tratados e ficaram bem.