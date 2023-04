Há que aumentar o salário mínimo e torná-lo isento de impostos, para evitar a pobreza entre os trabalhadores do país, defende um investigador. Os portugueses estão entre os mais afetados por esta realidade.

Luxemburgo. O país mais rico do mundo tem os trabalhadores mais pobres

O Grão-Ducado é o país mais rico do mundo em 2023, na avaliação do Produto Interno Bruto (PIB) pelo Fundo Monetário Internacional. O Grão-Ducado é também o país com o salário mínimo mais elevado da Europa, e o segundo a nível mundial.

Uma riqueza que contrasta com o aumento da pobreza no trabalho. O Luxemburgo é o país da UE com a taxa mais elevada de risco de pobreza entre os trabalhadores, nomeadamente entre os portugueses, e esta está a aumentar.



Como se explica esta realidade? Há duas razões: "Por um lado, a riqueza está desigualmente distribuída, e por outro, o salário mínimo, bem como o rendimento mínimo, não é suficientemente elevado tendo em conta o nível de vida", declara ao Contacto Robert Urbé, coordenador nacional da equipa do Luxemburgo da Rede Europeia de Políticas Sociais (ESPAN), da UE.

Além do salário mínimo ser insuficiente para fazer face ao nível de vida, é elevada a percentagem de trabalhadores que aufere este salário, o que explica em parte como o Luxemburgo tem a mais alta taxa dos trabalhadores caírem na pobreza. A explicação é dada por Robert Urbé, num artigo recente da sua autoria publicado na Improof, um novo blog de reflexão económica da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo.

Trabalhadores com contrato por tempo indeterminado (CDI) em risco

Mas, atenção: estes residentes em risco são trabalhadores a tempo inteiro ou com contrato de trabalho indeterminado (CDI), são portanto trabalhadores "normais". No Luxemburgo, a taxa de risco de pobreza dos trabalhadores com CDI é de 12%, de longe mais elevada do que a da Bulgária (8,7%), o segundo país com maior taxa de pobreza e da de 5,3% da média da UE.

Ao todo, são 63.950 os trabalhadores que recebem o salário mínimo no país e que representam 15,3% do emprego total, excluindo os funcionários públicos, salienta este especialista.

Segundo Robert Urbé são as famílias monoparentais e agregados familiares com filhos os mais expostos a este risco de cair na pobreza, e mesmo os que recebem apoios do estado, como o rendimento mínimo (RGM) ou o rendimento social de inclusão (Revis) continuam em perigo, dado que nem estas ajudas os retiram do limiar da pobreza. Além de que há muitos trabalhadores que não recebem estes apoios, frisa este especialista.

No Luxemburgo, explica, a taxa de risco de pobreza para os trabalhadores que vivem em agregados familiares com crianças é de 16,5%, enquanto a da UE é de 10,2%. Nos agregados sem filhos no país a taxa é de 10,2% enquanto a da UE é de 7,8%.

Por outro lado, 27% dos pais solteiros trabalhadores são pobres no Luxemburgo, em comparação com 19% a nível da EU. Diz Robert Urbé que o nível salarial destas famílias monoparentais não é suficiente para escaparem da pobreza, além do imposto de rendimento ser demasiado elevado em comparação com os casais.

Portugueses em risco

Dos trabalhadores que recebem salário mínimo, 50% pertence aos setores da restauração, construção civil, comércio a retalho e atividades de alojamento, onde a maioria é de nacionalidade estrangeira. Rober Urbé dá como exemplo os portugueses que representam mais de 50% dos trabalhadores da construção civil.

"Isto pode explicar, em parte, os níveis mais elevados de risco de pobreza entre os trabalhadores estrangeiros, e em particular os portugueses. Deve-se ao facto dos agregados familiares de nacionalidade estrangeira terem geralmente mais filhos do que os luxemburgueses", escreve este investigador realçando que estes setores possuem uma elevada mão-de-obra estrangeira.

Os jovens trabalhadores são outra das populações onde a taxa de pobreza no trabalho é elevada tendo passado de 10,2% em 2012 para 20,8% em 2021, um aumento enorme comparado com a média dos países da EUE, com 11,7% em 2021 e 12,8% em 2021.

Esta população trabalhadora jovem confronta-se com trabalhos temporários ou com contratos parciais, além da taxa de desemprego elevada. Para Robert Urbé estes jovens enfrentam um "dilema: aceitar um contrato de trabalho precário ou voltar para o desemprego", porque o mercado de trabalho não está fácil para eles.

Há outra realidade preocupante. O risco de trabalhadores não pobres tornarem-se pobres é duas vezes mais elevado no Luxemburgo do que na UE.

Aumentar o salário mínimo

É urgente agir, e Robert Urbé apresenta várias soluções para combater a pobreza no trabalho, no país mais rico do mundo.

A começar com o aumento do salário mínimo e do complemento ao regime de rendimento mínimo (bem como outras transferências socias), que "devem ser reforçados para ajudar a tirar os trabalhadores da pobreza".

Ao Contacto, este especialista explica que "existe uma diretiva europeia segundo a qual o salário mínimo deve ser 50% do rendimento médio ou 60% do rendimento mediano. De acordo com ambos os critérios, o Luxemburgo não cumpre este requisito, tal como a maioria dos países2.

Por outro lado, quem ganha o salário mínimo "deve ficar isento de impostos", defende Urbé. Além disso, acrescenta, "a tabela fiscal deve também ser regularmente ajustada à indexação dos salários e a tributação das famílias monoparentais precisa de ser reformulada".

Se não forem tomadas medidas urgentes, o Luxemburgo arrisca-se a ter uma grande parte da sua população a viver na pobreza e um fosso crescente entre eles e as classes privilegiadas. Com os imigrantes e os jovens trabalhadores a continuaram a ser dos mais afetados. "Nestes casos, existe o risco de os jovens se sentirem abandonados e privados da plena participação na sociedade, tal como os imigrantes", frisa ao Contacto Robert Urbé.

