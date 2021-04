Nos próximos dias os termómetros voltam a descer e são esperados dias mais gelados.

Luxemburgo. O frio está de volta e com temperaturas negativas

Nos próximos dias os termómetros voltam a descer e são esperados dias mais gelados.

Para a próxima semana prepare os agasalhos porque a onda de frio vai continuar no Luxemburgo. Até à próxima sexta-feira as temperaturas máximas e mínimas descem. As previsões do Meteolux apontam para que os termómetros continuem abaixo do zero.

Ao contrário desta semana não é esperada queda de neve no país, nem chuva, mas as temperaturas máximas não chegam aos 10 graus celsius. Andam pelos cinco e oito graus. Só na sexta-feira começam a subir.

No próximo fim de semana regressa o bom tempo com as máximas a subirem até aos 14 e 15 graus como preveem diversos sites meteorológicos internacionais, o que até sempre agradável nos dias de descanso.

Num espaço de três ou quatro dias os termómetros podem subir mais oito graus, o que já faz uma grande diferença. Portanto já sabe, camisolas quentes durante a semana e bem mais leves para o fim de semana. O céu vai estar nublado mas de quando em quando o sol aparece.

