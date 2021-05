Segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde, foram 43.646 doses da vacina contra a covid-19, o valor mais alto até agora.

Luxemburgo. Número recorde de vacinas administradas na semana passada

Ana Patrícia CARDOSO Segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde, foram 43.646 doses da vacina contra a covid-19, o valor mais alto até agora.

Na semana de 10 a 16 de maio, foi administrado um total de 43.646 doses, um novo recorde desde o início da campanha de vacinação no Luxemburgo.

No entanto, com a abertura do sexto centro de vacinação, em Kirchberg, na passada quarta-feira, este número deve ser ultrapassado. Mais de 90 mil pessoas no Luxemburgo já têm a vacinação completa.

Na análise semanal à situação pandémica, o Ministério da Saúde ressalva que os números diários continuam a descer, pela terceira semana consecutiva. Durante o período entre 10 e 16, registaram-se 759 novos casos de covid-19, menos 177 do que na semana anterior, de um total de 49,806 testes realizados no Grão-Ducado. Registaram-se três mortes por causa do vírus.

Já os internamentos estão também em queda, contabilizando-se 43 pessoas hospitalizadas, menos 13 que na primeira semana do mês. A idade média dos pacientes é de 59 anos.

A taxa de incidência continua a baixar, estando agora em 120 casos por 100 mil habitantes, em comparação com os 147 da semana anterior.

Variantes

Sem surpresa, a variante continua predominante no Luxemburgo, representando 81,1% dos casos sequenciados. É seguida da sul-africana, com 6,85 e da brasileira, com 4,5% dos casos. Durante o período analisado, foram detetados quatro casos da variante indiana no Luxemburgo.

















