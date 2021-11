Registaram-se 432 novas infeções e uma morte por causa do vírus, no último dia.

Covid-19

Luxemburgo não tinha um número tão alto de casos diários desde dezembro de 2020

Ana Patrícia CARDOSO

A situação pandémica no Luxemburgo está a piorar e os números podem confirmar. Os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 432 novos casos de covid-19, de um total de 4.569 testes realizados nas últimas 24 horas. Este é o valor mais alto desde 17 de dezembro do ano passado, quando foram registados 449 casos. Exsitem 2.220 infeções ativas no país.

Uma pessoa morreu por causa do vírus, elevando o número total de óbitos no Grão-Ducado para 849.

Os internamentos também aumentaram, com 29 pessoas internadas em enfermaria, mais cinco do que ontem e 13 pacientes nas unidades de cuidados intensivos.

417.325 pessoas estão agora totalmente vacinadas.





