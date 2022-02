O Grão-Ducado registou 769 novos casos nas últimas 24 horas.

Relatório diário

Luxemburgo. Número de novos casos aumenta, mas não há mortes a registar

Ana Patrícia CARDOSO O Grão-Ducado registou 769 novos casos nas últimas 24 horas.

Nesta quarta-feira, os dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 769 novos casos de covid-19, de 3.188 testes realizados nas últimas 24 horas, o que representa um aumento em relação ao dia anterior, em que se contabilizaram 549 novas infeções. A tava de positividade também aumentou, de 23,38% para 24,17%. Há 16.876 infeções ativas no país.

Em contrapartida, não se registaram vítimas mortais por causa do vírus no última dia (no última atualização, contaram-se três mortes). O número de óbitos deste o início da pandemia está nos 979.

Os internamentos baixaram. Estão 48 pacientes em enfermaria, menos oito que ontem, e nove nas unidades de cuidados intensivos, menos dois.

De acordo com o último relatório, 477.470 pessoas receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19 e 354.340 receberam a dose de reforço.

