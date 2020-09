A idade média dos casos positivos é, agora, de 35 anos (estava fixada nos 33,3 anos).

Luxemburgo. Número de casos positivos diminuiu 32% na última semana

Na última semana de setembro, de 21 a 27, o número de casos positivos de covid-19 baixou para 460, uma descida considerável - 32% -em relação à semana anterior, em que se verificaram 672 casos. Realizaram-se menos testes, 36.818, em relação à semana anterior em que se fizeram 40.638. A idade média dos casos positivos é, agora, de 35 anos (estava fixada nos 33,3 anos).

A 27 de setembro, o número de infeções ativas no Grão-Ducado chegou aos 1.123. Por outro lado, as pessoas curadas passaram de 6.839 para 7.129. Não há mortes a registar desde meados de agosto.

De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, 2.411 pessoas estiveram em quarentena (+6% do que na semana anterior) e 1.095 continuam isoladas (+42%). A taxa de reprodução efetiva diminuiu de 1,47 para 0,61 e a taxa de positividade nos testes realizados foi de 1,25%.

Segundo os dados oficiais, a capacidade hospitalar da última semana foi ligeiramente mais sobrecarregada do que na semana anterior.











