Número de óbitos quase que duplicou entre semanas, passando de cinco para nove, apesar de os internamentos terem registado uma descida.

Luxemburgo. Número de casos desceu mas mortes por covid-19 voltaram a subir na última semana

Ana TOMÁS

Na semana de 26 de abril a 2 de maio, o número de infeções desceu mas o de mortes por covid-19 subiu, revela o relatório das autoridades de saúde.

Nesse período, o número de pessoas com testes positivos para a covid-19 continuou a diminuir ligeiramente de 1.231 para 1.119 (-9%), apesar do número dos contactos próximos identificados ter aumentado de 2.517 para 2.967 (+18%). Na última semana, o número de testes PCR realizados diminuiu de 54.045 para 50.968, tendo 190 pessoas comunicado resultado positivo em testes rápidos.

A partir de 2 de maio, o número de infeções ativas desceu para 2.584, face a 2.806 registados a 25 de abril, enquanto o número de pessoas curadas aumentou de 62.779 para 64.094.

Por outro lado, o número de novas mortes subiu, tendo-se registado nove mortes relacionadas com a covid-19, em comparação com cinco na semana anterior. A idade média dos falecidos foi de 76 anos.

Apesar do aumento de óbitos, nos internamentos registou-se um decréscimo nas admissões hospitalares de doentes covid-19, com 58 hospitalizações registadas por comparação com 71, na semana anterior. Segundo o relatório, a situação na unidade de cuidados intensivos continua "tensa", ainda que tenha havido uma ligeira diminuição do número de camas ocupadas de 36 para 34. Em contrapartida, a idade média dos pacientes hospitalizados desceu dos 60 para os 56 anos.

Taxa de positividade a descer

No período em análise, a taxa de reprodução efetiva (RT eff) manteve-se estável, em 0,93. Já a taxa de positividade para todos os testes realizados (prescrições, testes em grande escala, rastreio de contactos) passou de 2,28% para 2,20% (média semanal).

Nos testes realizados com receitas médicas, para pessoas sintomáticas, observou-se uma diminuição de 6,27% para 5,32%.

Taxa de incidência desce em todos os grupos etários

Entre 26 de abril e 2 de maio, a taxa de incidência manteve a tendência de descida, registando-se 176 casos por 100.000 habitantes, para um período de sete dias, face a 194 casos por 100.000, na semana de 19 de abril.

Em comparação com a semana anterior, a taxa de incidência diminuiu em todos os grupos etários.

A maior descida foi registada no grupo dos 75 anos ou mais (-41%), seguido da faixa dos 60 aos 74 anos (-25%). Também foi nestes dois grupos que se registaram as taxas de incidência mais baixa, com 58 casos por 100 mil habitantes, no primeiro, e 77 casos por 100 mil habitantes no segundo.

Em comparação com o resto da população, a taxa de incidência é 2,5 vezes mais baixa entre as pessoas com 60 anos ou mais, facto a que estará associado ser este o grupo etário o principal alvo da campanha de vacinação até agora.

No que respeita às variantes, a variante britânica (B.1.1.7) representa 85,3% dos casos, seguida da sul-africana (B.1.351), correspondente a 10,4% das infeções e da brasileira (P.1), que representa 1,2% dos casos.

Na semana de 16 de abril foram detetados três casos da variante indiana (B.1.617), no país.





