Luxemburgo. Número de casos de covid-19 quase duplicou no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

Segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, registaram-se 347 novos casos de covid-19, de um total de 3.825 testes realizados no último dia. Este valor representa quase o dobro do dia anterior, em que se registaram 185 infeções. A taxa de positividade aumentou de 7,01 para 9,07% em 24 horas.

Nesta quarta-feira, não há a lamentar mortes por causa do vírus, deixando o total de óbitos no Luxemburgo em 852.

Os internamentos em enfermaria diminuíram ligeiramente e estão agora 26 pessoas internadas, menos três que ontem. Já nas unidades de cuidados intensivos estão 15 pacientes.

419.166 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.

