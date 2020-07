O número de Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG) caiu 20% em 2019. O novo relatório anual do Planeamento Familiar (PF) dá conta de 482 abortos no ano passado. Desses, 475 foram feitos no Luxemburgo e sete no estrangeiro.

Luxemburgo. Número de abortos caiu 20% no ano passado

Diana ALVES O número de Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG) caiu 20% em 2019. O novo relatório anual do Planeamento Familiar (PF) dá conta de 482 abortos no ano passado. Desses, 475 foram feitos no Luxemburgo e sete no estrangeiro.

Se olharmos apenas para as IVG realizadas no Grão-Ducado, o número caiu 20% face ao ano anterior. Trata-se, aliás, do número mais baixo desde 2011, ano em que no país foram feitos 463 abortos.

Ainda sobre as interrupções feitas em território nacional, 389 foram realizadas nos centros do PF e 86 no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), por via cirúrgica.

O Planeamento Familiar dá ainda conta de sete abortos no estrangeiro. Cinco foram feitos na Holanda, tratando-se de casos em que os prazos legais no Luxemburgo tinham sido ultrapassados.

Em média, as IVG foram feitas às 4,1 semanas de gestação. Já a idade média das mulheres é de 27,9 anos, sendo que a mais jovem tinha 13 e a mais velha 47. Do total de mulheres que interromperam a gravidez em 2019, no Luxemburgo, apenas duas eram menores de idade.

O Planeamento Familiar adianta que 62,5% das mulheres tinham mais de 25 anos, acrescentando que a percentagem de jovens com menos de 25 anos tem vindo a baixar desde 2015.

O organismo sublinha, no entanto, que é impossível perceber se essa diminuição é fruto das políticas de saúde pública e das medidas preventivas ou se simplesmente significa que os jovens têm uma vida sexual menos ativa.

A instituição alerta que é por essa razão que exige há mais de 16 anos um inquérito nacional sobre a saúde sexual e reprodutiva e violência sexual, e lamenta que a reivindicação não tenha tido resultados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.