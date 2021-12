O objetivo é conseguir rastrear o máximo de contactos de risco e travar o aumento de novas infeções decorrentes da circulação da variante Omicron no país.

Luxemburgo 3 min.

Covid-19

Luxemburgo. Novo sistema de rastreamento de contactos a partir desta sexta-feira

Paula DE FREITAS FERREIRA O objetivo é conseguir rastrear o máximo de contactos de risco e travar o aumento de novas infeções decorrentes da circulação da variante Omicron no país.

O Governo anunciou esta sexta-feira a adaptação da operação de Rastreamento de Contactos para travar o aumento de novos casos, tendo em conta a evolução da variante Omicron no país.

"Dado o forte crescimento de novas infecões por covid-19, a unidade de Rastreamento de Contactos da Inspeção de Saúde adaptou o seu método para aumentar a capacidade de resposta no rastreamento de contactos. Esta adaptação estará operacional a partir de hoje", lê-se no comunicado do Ministério da Saúde, publicado no último dia do ano.

- Se o seu teste for positivo, as autoridades de saúde pedem que se isole e que notifique as pessoas com quem esteve em contacto próximo nos últimos 2 dias e prepare uma lista com os seus nomes, telefone e endereço de e-mail.

Envie o resultado do autoteste para: https://covidtracing.public.lu/

- O pedido do teste PCR ser-lhe-á enviado por email poucas horas após o seu envio. Se o seu resultado positivo for confirmado por PCR, faça o registo no mesmo local ou, se preferir, espere que o Rastreamento de Contacto ligue para si. Se não for possível realizar um teste de antigénio, terá de realizar um teste PCR ou um teste de antigénio certificado o mais rápido possível ou entrar em contacto com o seu médico.

- Teste de PCR / teste de antigénio certificado: ao receber o número de referência de Rastreamento de contacto por SMS, identifique-se com o link fornecido no SMS (https://covidtracing.public.lu/). Indique todos os seus contatos próximos com os números de telefone, e-mail ou endereço postal, o seu último enderenço de trabalho, escola ou outro, bem como a data de início dos seus sintomas (seja preciso e completo nas informações, caso contrário, a declaração não pode ser validada e terá que aguardar a chamada de Rastreamento de contacto).

Assim que o Rastreamento validar a sua declaração (em 24 ou 48 horas), o seu pedido de isolamento será enviado para si por e-mail (verifique os e-mails de spam regularmente). Se não lhe for possível fazer o registo (teste PCR / teste de antíigénio certificado), será contactado pelo Contact Tracing assim que possível, normalmente dentro de 48 horas após o resultado do teste.

Se não tiver um computador, aguarde uma ligação telefónica.

Se esteve em contacto de alto risco com alguém que testou positivo

Se declarou um contacto próximo ou se outra pessoa o declarou como um contato próximo, normalmente não receberá mais ligações por telefone da equipa de Rastreamento de Contactos. Se deu o seu endereço de e-mail irá receber, em qualquer caso, uma receita para realizar um teste PCR 6 dias após o último contacto com a pessoa positiva. Se não for vacinado ou não estiver recuperado, também receberá uma ordem de quarentena.

A quarentena termina ao 7º dia, desde que o teste PCR tenha sido realizado no 6º dia após o último contacto e este teste seja negativo. Até 7 dias após o fim da quarentena, use uma máscara quando em contacto com outras pessoas. Se os sintomas surgirem durante o período de quarentena ou mesmo após um teste negativo, deve fazer um teste imediatamente e isolar-se. Reduza ainda mais os seus contactos sociais, respeite os gestos de barreira e, se possível, trabalhe de casa até ao resultado negativo do seu teste PCR. Se o resultado for positivo, siga o procedimento acima.

Mais informações em www.covid19.lu











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.