Luxemburgo. Novo caso de coronavírus eleva para 5 o número de infetados

A Direção de Saúde informou que o novo paciente com covid-19 se trata de uma pessoa que acabou de chegar da Alsácia.

Esta tarde, o número de infetados com o novo coronavírus subiu para cinco, anunciou esta tarde a Direção de Saúde através de um comunicado.

De acordo com as autoridades, trata-se de um paciente que acaba de regressar de uma estadia na Alsácia e que está a ser tratada de acordo com o procedimento habitual.

A Direção de Saúde acrescentou que vai continuar a informar regularmente a população. As autoridades recomendam a visita à página www.gouvernement.lu/coronavirus para obter informações gerais e conhecer as medidas preventivas a adoptar. Para os que regressam de uma zona de risco, o governo desaconselha a ida ao médico e pede que se use antes a linha direta 8002 8080 ou em caso de emergência o 112. A visita a pessoas vulneráveis também é desaconselhada.

