Apesar do aumento do número de casos de covid-19 no Luxemburgo, o país está prestes a avançar com um novo alívio das medidas restritivas.

Esta semana há novo alívio das medidas anticovid no Luxemburgo. Saiba quais

Diana ALVES Apesar do aumento do número de casos de covid-19 no Luxemburgo, o país está prestes a avançar com um novo alívio das medidas restritivas. O Parlamento vota esta semana a nova lei covid-19, que prevê o levantamento de algumas das poucas medidas ainda em vigor no país.

Uma das grandes novidades prende-se com a redução do período de isolamento das pessoas infetadas, que passa de dez para sete dias.

O texto prevê também o fim do regime 3G nos hospitais e lares de idosos – embora o uso da máscara de proteção continue a ser obrigatório –, e estipula o fim das medidas restritivas nos estabelecimentos prisionais, incluindo a quarentena até aqui imposta aos novos reclusos.

De acordo com a agenda do Parlamento para esta semana, o projeto de lei será debatido e votado na sessão pública de quarta-feira (com início marcado para as 14h). A votação acontece alguns dias depois de o relatório sobre o diploma ter sido aprovado por todos os membros da comissão parlamentar da saúde.

Durante as discussões na especialidade, o autor do relatório, o deputado socialista e antigo ministro da Saúde, Mars Di Bartolomeo, sublinhou que a situação estável nos hospitais permite relaxar as medidas, apesar de o país estar a assistir a um aumento das infeções por covid-19.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, na semana de 13 a 19 de junho foram detetados 3.950 novos casos, o que representa um aumento de 41% face à semana anterior.

Após a sua votação e aprovação, a lei entra em vigor um dia depois de ser publicada no Memorial do Jornal do Luxemburgo (equivalente a Diário da República, em Portugal).



