As previsões indicam que o sul do Grão-Ducado deverá permanecer sob alerta laranja também na quarta-feira.

Luxemburgo novamente em alerta laranja

Diana ALVES As previsões indicam que o sul do Grão-Ducado deverá permanecer sob alerta laranja também na quarta-feira.

O aviso do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) abrange todo o país e estará em vigor entre as 11h00 e as 19h59.

As previsões do MeteoLux apontam para temperaturas elevadas que poderão atingir os 35 graus no sul do Luxemburgo e os 33 no norte.

O que fazer para se proteger do calor? O calor também chegou ao Luxemburgo, ultrapassando os 30 graus, podendo afetar a saúde dos mais frágeis e dificultar a vida da população em geral.

Neste momento, as previsões indicam que o sul do Grão-Ducado deverá permanecer sob alerta laranja também na quarta-feira, ao passo que o norte ficará sob aviso amarelo. O instituto luxemburguês alerta também para a concentração de ozono no ar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.