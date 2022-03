Desta vez, a manifestação tem início na Gare da Cidade do Luxemburgo.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo. Nova manifestação contra a guerra agendada para sábado

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, as manifestações de apoio ao povo ucraniano e a condenação da invasão russa têm-se multiplicado no Luxemburgo. Não só com a criação de vários centros de acolhimento para refugiados, mas também através de protestos nas ruas.

A próxima manifestação contra a guerra será este sábado, dia 19, a partir das 14 horas. Desta vez, o ponto de encontro é a Gare da Cidade do Luxemburgo, e não a Place Clairefontaine, como das vezes anteriores.

De acordo com a associação "LUkraine", organizadora dos protestos antiguerra no Luxemburgo, entre mil e 1500 pessoas saíram à rua no sábado passado. Incluindo o primeiro-ministro, Xavier Bettel, que preferiu não fazer nenhum comunicado porque "não é uma questão de me apresentar e ser o centro das atenções, mas apenas de mostrar a minha solidariedade", disse na ocasião.

Os organizadores querem manter o número elevado de manifestantes e continuar a sensibilizar mais pessoas para o que se está a passar na Ucrânia. Entre outras coisas, exigem o encerramento do espaço aéreo ucraniano para impedir os bombardeamentos e assegurar corredores humanitários.

A manifestação prevista para sábado foi autorizada pelas autoridades da cidade do Luxemburgo.

